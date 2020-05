In articol:

Finala Survivor România, transmisă de Kanal D, a provocat emoții uriașe printre telespectatori, dar și în rândul celor patru finaliști ai show-ului fenomen de la Kanal D, Elena Ionescu, Lola Crudu, Emanuel și Iancu Sterp.

Și, chiar dacă erau rivali pentru apreciarea publicului, trei dintre finaliști păreau că se înțeleg de minune chiar înainte de a intra în studiul în care urmau să afle care este marele câștigător al Survivor România 2020.

Iar în fața televiziunii, Elena Ionescu, cea care a fost încoronată câștigătoarea Survivor România, Lola Crudu și Emanuel păreau că se simt chiar foarte bine împreună, cu toții râzând și glumind înainte de show-ul care avea să fie atât de dramatic spre final.

Râzând copios că s-au asortat ca și echipament, Lola Crudu și cea care avea să devină câștigătoarea Survivor România 2020, Elena Ionescu, s-au luat în brațe de când s-au văzut, iar Emanuel, unul dintre finaliștii emisiunii de la Kanal D nu a stat deoparte, mergând lângă ele pentru a glumi cu cele două concurente. Cu toții, au discutat despre ce au făcut în ultimele zile, distrându-se de minune, în trei.

Între timp, Iancu Sterp a preferat să stea alături de prietenii lui mai vechi, precum Alex Bobicioiu sau Bogdan Mocanu, având-l în preajmă mai tot timpul pe Ciluță Sterp și, normal, pe mama lui, Geta. Denisa, iubita lui Iancu Sterp, finalistul de la Survivor România, nu a lipsit nici ea de lângă el, încercând să își ascundă emoțiile, cu prea puțin succes însă, dar, în schimb, făcând risipă de gesturi tandre cu finalistul de la Survivor România.

Odată cu debutul emisiunii, cei patru finaliști au fost puși în încăperi separate, alături de susținătorii lor. Acolo, emoțiile au devenit din ce în ce mai mari, iar concurenții nu mai aveau stare. Iancu se muta de lângă rudele sale în brațele Denisei, iubita finalistului de la Survivor România 2020 la fiecare câteva minute, își scărpina rănile făcute pe plajele din Republica Dominicană și zâmbea, sperând în reușita sa.

Elena Ionescu, cea care a câștigat Survivor România 2020, stătea ca pironită, lângă mama sa, zâmbea la rândul ei tuturor celor care o vedeau, ascunzându-și emoțiile cu mare greu, ridicându-se în picioare la câteva minute, încercând să se relaxeze, dar fără succes.

Emanuel, finalistul de la Survivor România, alături de amicele sale, simțea că scaunul pe care trebuia să stea îl cam strânge, motiv pentru care nu avea stare să stea locului, iar Lola Crudu, așezată pe o canapea alături de iubitul ei, simțea nevoia să se plimbe mai tot timpul, așa că profita la maximum de fiecare pauză publicitară și se învârtea în jurul Kanal D.

Într-un final, este momentul anunțării marelui câștigător. Chiar înainte, Dan Cruceru, prezentatorul Survivor România 2020 a încercat să destindă atmosfera, dar să aibă și o mărturie a momentului imortalizată, așa că și-a făcut un selfie alături de cei patru finaliști.

Iancu Sterp și Lola Crudu stau deja în culisele studioului Kanal D, așteptând să afle cine a câștigat marea finală Survivor România. Dan Cruceru, în momentul în care tensiunea ajunsese deja la maximum, anunță numele celui care intră în posesia trofeulului Survivor România: Elena Ionescu. Suprinși, cei doi războinici eliminați se uită o clipă unul la celălalt, dezamăgirea că nu fostul lor coleg a câștigat fiind, parcă, vizibilă. Dar apoi, spontană, Lola Crudu, cea care a părăsit prima finala Survivor România, cu un zâmbet larg, vorbește cu Iancu Sterp, aflat lângă ea. ”Hai și noi acolo, Iancu! Hai în studio”, spune Lola Crudu și, vizibil eliberată de tensiune, se repede să o îmbrățișeze pe Elena Ionescu, cea care, plină de lacrimi, părea să își trăiască visul cu ochii, acela de a fi câștigătoarea Survivor România.

Finala Survivor România! Elena Ionescu, aleasă de public!

Publicul a decis! Elena Ionescu este câștigătoarea “Survivor România”, în urmă voturilor telespectatorilor. A dovedit o extraordinară determinare, un psihic de oțel, în ciuda tuturor dificultăților. Sportivă redutabilă pe trasee, a luptat cu îndârjire, dovedind până în ultimul moment că merită să fie câștigătoarea celei mai spectaculoase competiții televizate din România.

După o ultima ediție încărcată de emoții, susținută de voturile celor de acasă, Elena Ionescu a devenit câștigătoarea “Survivor România”, intrând în posesia premiul de 250.000 de lei și a trofeului atât de râvnit.

“Mă plec în față publicului care m-a susținut. (…) Am luptat că o leoaică pentru copilul meu”, a declarat Elena Ionescu printre lacrimi de bucurie, ținând trofeul strâns în brațe.

Cine este Elena Ionescu de la Survivor România 2020

Elena Ionescu a fost cunoscută o bună perioadă ca Elena de la Mandinga, pentru că a fost solista respectivei trupe. După ce a părăsit Mandinga, Elena Ionescu a început o carieră solo, iar majoritate pieselor sale sunt compuse chiar de ea.

În august 2018, Elena Ionescu a devenit mama unui băiețel. În toamna anului trecut, câștigătoarea de la Survivor România avea să treacă printr-o experiență dureroasă: divorțul de soțul ei, modelul Răzvan Stanciu.

”Am stat împreună cam trei ani, dar, după venirea pe lume a copilului, totul avea să se schimbe! Eu am fost pregătită să devin mamă, el, cu siguranță, să fie tată NU! Poate a crezut că totul s-a derulat prea repede… Uneori e şi graba asta. A vrut să mai trăiască un pic, să mai copilărească și a plecat. Aşa a fost să fie. Probabil că iubirea noastră s-a stins la momentul potrivit”, a povestit Elena Ionescu la Survivor România, despre relația ei eșuată.

De altfel, într-o emisiune tv, Elena Ionescu povestea că a fost trădată de soț. ”Îmi este greu să îmi aduc aminte de acea despărțire, dar ea face parte din viața mea și nu am încotro, trebuie să o accept. Eu și soțul meu ne-am iubit, a fost o poveste frumoasă, dar la un moment dat, el a decis să se întoarcă la fosta lui iubită, o domnișoară asistentă TV. Am fost supărată atunci, am simțit multă durere, dar, repet, asta e…Acum, suntem numai eu și băiețelul nostru ca familie, atât, el, din păcate, și cu regret o zic, nu prea este un tată așa cum ar trebui, fiindcă, se implică foarte puțin în creșterea copilului…”, a explicat Elena Ionescu, care acum a câștigat Finala Survivor România.