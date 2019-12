Luni seara, lumea artistică, a fost zguduită de știrea că Marius Marian Ivancea, cunoscut drept What’s Up, a ajuns la poliție, după un scandal uriaș avut cu noua sa iubită, Alice Badea. Tânăra ar fi fost agresată de cântăreț, motiv pentru care a sunat la 112 pentru a putea fi salvată de oamenii legii.

La adresa spusă de iubita artistului a venit un echipaj de poliție, dar, culmea, nici la sosirea celor trei bărbați, artistul nu s-a calmat. Din contra, martori de la fața locului susțin că rapper-ul urla la oamenii legii, mai mult, îi amenința întruna. ”Vă bat de vă sparg, îi chem pe prietenii mei și nu mai rămâne nici urmă din voi! Vă rup picioarele”, tuna și fulgera Ivancea.

Martorii spun că era What's Up era de nerecunoscut! ””Nu te mai înțelegeai cu el, părea alt om”

Surse de la fața locului susțin că What’s Up s-ar fi opus și în momentul în care a fost imobilizat de polițiști, astfel că, aflat la pământ, l-a mușcat pe unul dintre ei de picior, iar altuia i-a dat una în timp ce se zbătea. ”Nu te mai înțelegeai cu el, părea alt om”, au declarat o serie de persoane pentru WOWbiz.ro. În urma agresiunii față de trei polițiști, Whats Up s-a ales cu dosar penal pentru ultraj, fiind plasat sub control judiciar, pentru 60 de zile.

Pe de altă parte, aceleași surse susțin că este adevărat că What’s Up și-a bătut iubita, dar, la rândul lui, și el ar fi fost altoit de partenera de viață. ”S-au certat și ar fi sărit unul la celălalt, de aici, și unele semne de pe cap ale cântărețului. Altele provin și de la probleme mai vechi, sau de la contrarea cu polițiștii”, au povestit oamenii aflați prin apropiere. În urma agresiunii față de trei polițiști, vedeta s-a ales cu dosar penal pentru ultraj, fiind plasaă sub control judiciar, pentru 60 de zile.

What’s Up și-a bătut iubita! Cântărețul a mai fosty implicat într-un scandal și în 2014 cu o femeie

Acum 5 ani, în fața unei shaormerii din Capitală, "o ceartă între îndrăgostiți", după cum spunea chiar Simina, la acea vreme viitoarea soție a cântărețului, într-un interviu de la o emisiune tv, s-a transformat într-un adevărat scandal de stradă. Totul a devenit un caz de-a dreptul uluitor în showbiz-ul românesc când artistul a snopit-o în bataie pe Simina, lovind-o cu pumnii și cu picioarele în plină stradă.

Potrivit martorilor care au asistat la oribilă scena, What’s Up și-a bătut iubita de atunci, exact ca și acum, cu Alice. Astfel, cântărețul s-ar fi aflat într-o stare avansată de ebrietate, iar scandalul a luat sfârșit de-abia în momentul în care și-au făcut apariția oamenii legii, care l-au încătușat pe cântăreț. La vremea respectivă surse din cadrul Poliției Române declarau că exista deja un dosar penal pe numele srtistului, curios fiind faptul că lui What’s Up nu i se făcuse plângere pentru vătămare corporală, ci pentru distrugerea unui geam al restaurantului fast-food în fața căruia a avut loc scandalul. Simina a confirmat respectivul incident din fața restaurantului respectiv, însă a infirmat dimensiunea faptelor, susținând că totul a fost, în mare parte, o glumă a iubitului ei, spunând că totul fusese o joacă.