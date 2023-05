Ce s-a întâmplat cu Alex și Raluca, după ce s-au căsătorit la TV? Tânăra a recunoscut abia acum de ce a ales să-și găsească jumătatea într-un show matrimonial

In articol:

Alex și Raluca s-au cunoscut în sezonul șase al show-ului prezentat de Simona Gherghe, acolo unde, la final, s-au și căsătorit.

Acum, privind în urmă, mândră de viața sa amoroasă, Raluca a spus adevărul. Invitată în emisiunea prezentată de Răzvan și Dani, fosta concurentă a show-ului matrimonial a mărturisit cum a ajuns, de fapt, să-și caute iubirea la televizor.

Ce s-a întâmplat cu Alex și Raluca, după ce s-au căsătorit la TV [Sursa foto: Captura video Antena 1 - Mireasa ]

Raluca și Alex, poveste de iubire ca-n filme

Tânăra spune că, având la acel moment 31 de ani și tot ce își putea dori, mai puțin iubire, a decis că este momentul să pună pe primul loc și partea amoroasă a vieții.

Astfel, deși ducea o viață liniștită la Londra, Raluca a revenit și România decisă, chiar dacă pare ireal, spune ea, să facă pasul cel mare la televizor.

Norocul a fost de partea ei, căci la câteva luni distanță a și îmbrăcat rochia de mireasă.

„Aveam 31 de ani când m-am înscris și eram fana emisiunii din adolescență. Nu m-am văzut participând până în momentul în care mi-am dat seama că am 31 de ani, am tot ce îmi doresc, mai puțin jumătatea și am zis că emisiunea este ultima mea șansă și uite că a fost. M-am înscris și am zis că o să fac pasul cel mare, dacă e, chiar dacă pare nebunesc”, a declarat Raluca, în cadrul unei emisiuni TV.

Însă, până să ajungă să spună marele ”DA”, a fost cale lungă și grea, mai ales pentru Alex, care a fost supus mai multor probe din partea Ralucăi, dar pe care le-a trecut cu brio.

Așa că, după mai bine de o lună, s-au sărutat și au pornit pe drumul vieții mână de mână, urmând ca la două luni distanță de la acest moment să și semneze certificatul de căsătorie.

„Au fost trei luni și câteva zile (nr. petrecute împreună). În ziua nunții am făcut doi ani de relație. După 5 săptămâni în care am încercat să o cunosc și să o cuceresc, eu i-am cântat ei în casă. În acea zi ne-am sărutat pentru prima dată… În casă mai erau băieți singuri, dar pe care nu-i vedeam ca potențiali iubiți sau soți”, au precizat cei doi.

Și pentru că deja formau o familie, imediat după ce show-ul care i-a unit a luat sfârșit, Raluca și Alex au decis să se și mute împreună, singuri, fără părinți.

Astfel, au hotărât să se stabilească în București, și-au închiriat un apartament, ea făcând acum parte din echipa show-ului care a măritat-o, și spun că lucrurile între ei merg ca pe roate.

„Noi locuim împreună de șase luni, din decembrie pentru că am ieșit deja căsătoriți”, a mărturisit fostul concurent.