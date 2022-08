Ce s-a întâmplat cu Alina Sorescu, în plin proces de divorț cu Alexandru Ciucu. Este vizibil afectată: „E o perioadă foarte plină”

In articol:

Vestea că Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au ajuns la divorț a luat prin surprindere o țară întreagă. Înainte ca cei doi să facă anunțul oficial, au tot existat zvonuri potrivit cărora, artista și designer-ul nu se mai înțeleg, iar căsnicia lor ar fi pe sfârșite.

Acum, cei doi soți se află în plin proces de divorț, după un mariaj de 12 ani, iar Alina Sorescu a fost cea care s-a adresat instanțelor de judecată și a deschis procesul împotriva tatălui fiicelor sale, Alexandru Ciucu.

Alina Sorescu a decis să își crească singură cele două fete, însă în primă fază Alexandru Ciucu nu a dorit să le lase pe minore în grija mamei lor, asta până când instanța i-a dat câștig de cauză blondinei, micuțele aflându-se în prezent la artistă.

"Să ai parte lângă tine de un bărbat care să te aprecieze așa cum meriți!" Mesajul primit de Alina Sorescu în plin proces de divorț

Vedeta este vizibil afectată de perioada pe care o traversează, mai ales că a slăbit considerabil în ultima vreme. Nu de mult, Alina Sorescu a vorbit, în cadrul unui interviu, despre acest subiect, spunând că nu a făcut ceva special în acest sens, ci doar are o perioadă plină de proiecte.

Alina Sorescu este implicată în mai multe proiecte

Chiar dacă se află în plin proces de divorț cu Alexandru Ciucu, Alina Sorescu este implicată în mai multe activități. Pe lângă faptul că este mamă cu normă întreagă, artista se ocupă și de partea profesională.

Nu de mult, Alina Sorescu a mers la mare alături de fiicele ei, acolo unde au petrecut timp de calitate împreună. Deși nu s-a expus foarte mult la soare, asta pentru că „are pielea deschisă la culoare și se arde”, potrivit propriilor sale declarații, artista și-a etalat silueta de invidiat, însă observându-se că a slăbit vizibil, asta de când a intentat divorțul, fapt declarat chiar de ea.

„Am slăbit cam cinci kilograme, fără nicio dietă”, a declarat Alina Sorescu, pentru Impact.ro.

Cântăreața pune totul pe seama proiectelor și activității profesionale pe care o are în ultima perioadă. De curând, Alina a lansat și un nou videoclip, pentru piesa intitulată ”Tot ce-a fost a fost”, iar versurile melodiei par că-i sunt dedicate chiar fostului partener: „Tot ce-a fost a fost/ Tristețea n-are rost/ Și-atunci când îmi e greu/ Știu că la capăt de ploi va fi soare mereu”, spune refrenul ultimei sale melodii.

„Edward Sanda a compus melodia și mi s-a potrivit. Am filmat videoclipul pe malul marii la Corbu, timp de o zi, începând de la 4 dimineața, pentru a prinde răsăritul, în patru locuri diferite și am în fiecare câte o schimbare de look. Am avut probleme cu vântul, care ne zbura echipamentele și hainele”, a mai spus Alina Sorescu, pentru sursa citată anterior.

„E o perioadă foarte plină pentru mine”

De asemenea, Alina Sorescu a vorbit și despre proiectele în care este implicată, iar aceasta spune că a pregătit pentru publicul său o mulțime de surprize.

„E o perioada foarte plină pentru mine din punct vedere profesional, mai ales că de câțiva ani încoace m-am dezvoltat pe mai multe planuri. Am școala mea de muzică pentru copii Picii lu Soreasca, am avut multe concerte chiar acum recent în luna iunie și îl pregătesc și pe cel de pe 24 septembrie de la Sala Palatului.

Sunt foarte fericită că voi avea propriul show alături de picii de care mă ocup, iar invitații noștri vor fi Cleopatra Stratan, Edward Sanda și Ana Beregoi. Am încheiat încă un sezon de emisiuni.(...) Sunt vocea unui canal de youtube de animații pentru copii și tot pe youtube sunt și gazda unui podcast de estetică medicală. Am comunități mari pe Facebook și Instagram și am numeroase campanii de promovare de produse și servicii în care cred și pe care le recomand urmăritorilor mei. Iar ca artist câștig și din drepturi de autor”, a declarat cântăreața Alina Sorescu.