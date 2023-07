Ce s-a întâmplat cu camera din apartamentul Danei Roba unde a fost măcelărită de fostul soț?! Bruneta și-a găsit puterea să vorbească despre asta: „L-am chemat pe fratele meu”

In articol:

Dana Roba a trecut prin clipe de coșmar la începutul lunii iunie, atunci când a fost bătută cu bestialitate de fostul ei soț, chiar în timp ce dormea. După bătaia cruntă, femeia a ajuns în stare gravă la spital, fiind operată pe creier.

Medicii nu i-au dat șanse de supraviețuire și doar o minune a făcut ca bruneta să se pună pe picioare.

Acum, însă, Dana Roba a ajuns acasă de câteva zile, iar vedeta se bucură la maxim de clipele petrecute în compania fiicelor ei. Tânăra și-a găsit puterea să vorbească și despre noaptea groazei, atunci când aproape și-a pierdut viața și, întrebată dacă a mai dormit în dormitorul unde s-a petrecut totul, aceasta a răspuns negativ, explicând că fratele ei s-a ocupat să vopsească pereții, care erau plini de sânge, urmând ca în viitor să renoveze cu totul încăperea.

„Nu, nu, nu, nu!. Urmează să-l schimb când voi avea bănuții necesari. De altfel, vreau să schimb toată camera. L-am chemat pe fratele meu și a zugrăvit pentru că pereții erau plini de sânge. Vreau să fac o cameră nouă, să schimb culoarea, tot, tot. În prezent dorm în living, am un apartament de 100 de metri pătrați, fetițele au camera lor. L-am achiziționat în urmă cu un an. M-a deranjat foarte tare că el a scris în declarația pe care procurorul l-a pus să o dea că banii sunt făcuți din prostituție. Că eu am fost o prostituată. Doamne, și cât am muncit!” , a dezvăluit Dana Roba, pentru Cancan.ro.

Ce părere au socrii Danei Roba despre tot ce s-a întâmplat

De asemenea, întrebată despre ce părere au socrii săi despre întreaga situație, bruneta a preferat să fie discretă privind acest aspect, precizând că nu vrea să vorbească despre asta.

Reamintim că, nu de mult, Dana Roba a intrat în curtea părinților fostului soț, pentru a-și lua fetițele acasă și a fost nevoie chiar de intervenția autorităților, căci socrii brunetei s-au opus, refuzând vehement să le lase pe copile să plece.

„E o întrebare foarte complicată și nu vreau să răspund. Despre el… Satana! Diavol cu chip de om. L-a trimis pe pământ să mă omoare, dar nu a putut. Nu l-a putut învinge pe Dumnezeu, nu poate să facă diavolul ce vrea.” , a mai spus Dana Roba, pentru aceeași sursă.

