Ce s-a întâmplat cu Cezara Dafinescu, după ce a ieșit din lumina reflectoarelor. Cum se descurcă îndrăgita actriță, la vârsta de 75 de ani: „Am fost înfrântă de soartă”

Cezara Dafinescu a fost și este una dintre cele mai cunoscute actrițe de la noi din țară. A fost iubită mereu de public și a știut cum să-și clădească o carieră de succes și demnă.

Ce s-a întâmplat cu Cezara Dafinescu, după ce a ieșit din lumina reflectoarelor

Cu toate acestea, s-a retras din lumina reflectoarelor, iar astăzi oamenii o mai văd în piesele de teatru. Chiar de ziua ei, actrița a făcut mărturisiri neașteptate despre viața ei, care a fost ca o poveste. Iată cum se descurcă la vârsta de 75 de ani!

În prezent, Cezara Dafinescu duce o viață liniștită și se bucură de rolurile pe care le are la teatru. Actrița a ieșit de ceva vreme din lumina reflectoarelor, însă de ziua ei a oferit un interviu, unde a făcut mărturisiri neștiute de nimeni, despre viața sa personală.

Îndrăgita actriță a fost întrebată de unde a moștenit frumusețea fizică și ce cadouri a primit de ziua ei. Fără să stea pe gânduri, Cezara Dafinescu a mărturisit că este vorba de factorul genetic, astfel că a fost mereu complimentată de frumusețea cu care a fost înzestrată.

De asemenea, aceasta a spus că a primit foarte multe cadouri de ziua ei, însă cel mai frumos cadou ar fi fost aceea de a-i avea aproape pe părinți și bunici, care acum se află într-o altă lume.

„Am fost mereu o realistă și mai am încă oglinzi în casă. Cred că este vorba despre factorul genetic, am avut o bunică foarte frumoasă care era de viță nobilă. Făcea parte dintr-un neam de prințese poloneze. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că arăt acceptabil.

De ziua mea am primit multe cadouri minunate dar cel mai frumos cadou, pentru mine, era să fiu înconjurată de familie, de bunici și de părinți. I-am pierdut între timp și acum mă resimt", a spus Cezara Dafinescu pentru fanatik.ro .

Cum a trecut Cezara Dafinescu peste cele mai grele perioade

Cezara Dafinescu a fost căsătorită de două ori, însă norocul nu a ținut cu ea, iar cele două mariaje s-au încheiat. La prima căsătorie, actrița a divorțat, iar la cea de a doua a rămas văduvă. Cele două încercări din viața sa au fost cumplite, însă a reușit să treacă peste ele. Aceasta a mărturisit că, din 2004, problemele s-au ținut lanț în viața ei. Vestea tragică cum că soțul ei a murit într-un accident de motocicletă a dărâmat-o complet pe vedetă, iar de atunci s-a și îmbolnăvit.

„Din anul 2004 au ținut probleme, timp de 20 de ani. Din clipa în care soțul meu a murit în accidentul de motocicletă, de atunci am fost bolnavă, am avut operația la picior, inclusiv treaba cu depresia. La ora 14 vorbeam cu el la telefon și la ora 15 era mort. Un an de zile nu știu ce am făcut. Norocul meu a fost că sunt o fire optimistă, este o trăsătură a caracterului meu.” a spus Cezara Dafinescu.

De asemenea, Cezara Dafinescu a menționat faptul că nu a vrut să accepte că a fost înfrântă de soartă, chiar dacă a suferit mult atât fizic, cât și psihic.

„Am acceptat ce s-a întâmplat, am luat-o ca pe o lecție de viață. Poate și egoismul Leului a funcționat, nu am vrut să accept că am fost înfrântă de soartă. Chiar dacă trupul meu a suferit fel de fel de boli eu am luptat în continuare și nu mint când spun că, fără publicul meu, nu aș fi reușit”, a mai spus actrița.