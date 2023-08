Ce s-a întâmplat cu Dana Roba, imediat după ce a intrat în sediul Parchetului din Timișoara! Avem primele imagini cu vedeta înainte de întâlnirea față în față cu Daniel Balaciu | EXCLUSIV

In articol:

Dana Roba a intrat în sediul Parchetului, acolo unde astăzi se întâlnește față în față cu Daniel Balaciu. Vedeta este extrem de emoționată pentru moment, fiind prima întâlnire cu fostul soț, după ce acesta a încercat să o omoare.

La începutul lunii iunie, Dana Roba a fost atacata cu bestialitate de soțul ei cu un ciocan, chiar în timp ce dormea. Când și-a revenit din comă, vedeta a povestit totul cu lux de amănunte și susține că Daniel Balaciu și-ar fi premeditat fapta. Make-up artistul a povestit în repetate rânduri cum se încuia în dormitor înainte de culcare, iar cu o seară înainte de dimineața cu pricina cheia de la camera ei dispăruse.

Daniel Balaciu a fost reținut chiar în ziua în care a comis fapta, iar ulterior acesta a fost arestat preventiv. Astăzi are loc confruntarea dintre Dana Roba și fostul soț, iar cei doi vor sta față în față, la întâlnire fiind prezent și procurorul.

Ce s-a întâmplat cu Dana Roba, imediat după ce a intrat în sediul Parchetului

Reporterii de la Știrile Kanal D au surprins primele imagini cu Dana Roba, imediat după ce a intrat în sediul Parchetului.

Dana Roba a ajuns în dimineața zilei de miercuri la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara, acolo unde are loc confruntarea dintre ea și Daniel Balaciu. Imediat ce a ajuns, vedeta s-a așezat pe un scaun, și-a scos ochelarii de soare de la ochi, și-a pus ochelarii de vedere și a așteptat liniștită, vizibil supărată și îngrijorată.

Citește și: Dana Roba a ajuns la sediul Parchetului! Vedeta are prima confruntare față în față cu Daniel Balaciu, după ce a încercat să o omoare: "Nu sunt pregătită pentru așa ceva"| EXCLUSIV

După ce i-a fost adus un act, Dana Roba și celelalte două persoane care o însoțeau au intrat în sală. La întâlnirea cu Daniel Balaciu vedeta s-a îmbrăcat extrem de elegant, cu o cămașă neagră și o pereche de pantaloni roșii.

Înainte să intre în sediul Parchetului, Dana Roba a mărturisit că are foarte mari emoții și nu este pregătită pentru acest moment. În fața reporterilor ea a confirmat că astăzi este momentul culminant, în care se va întâlni cu fostul soț.

Dana Roba, primele declarații înainte de confruntarea cu Daniel Balaciu

Dana Roba a vorbit timp de câteva secunde cu jurnaliștii prezenți în fața Parchetului.

Vedeta a mărturisit că are emoții și că nu se simte pregătită pentru acest moment. Iată declarațiile Danei Roba, surprinse de reporterii de la Știrile Kanal D:

Citește și: Dana Roba, primele declarații înainte de întâlnirea cu Daniel Balaciu! Vedea urmează să stea față în față cu bărbatul, pentru prima oară de la tragedie: "Nu-mi face plăcere să mă văd cu acest monstru"| EXCLUSIV

Reporter: Bună Dana, de ce ai venit astăzi aici?!

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Primele imagini cu Cristian Cioacă, la ieșirea din închisoare. Ce planuri are fostul polițist, după aproape 11 ani de detenție- stirileprotv.ro

Dana Roba: Pentru că fostul meu soț a vrut să mă omoare!

Reporter: Va fi prima confruntare cu soțul tău, față în față?

Dana Roba: Da, dar vorbim după pentru că am niște emoții foarte mari și nu sunt pregătită pentru așa ceva, dar sper că după ce...

Reporter: A zis că ai fi mințit prima oară?

Dana Roba: Este treaba lui, nu mă interesează. Știți foarte bine că fruntea mea denotă că am să mor!

Reporter: Dar ești convinsă că vei avea astăzi prima confruntare față în față cu el?

Dana Roba: Da, da!

Dana Roba a dezvăluit că nu are voie să se enerveze sau să se supere

Într-un interviu acordat jurnaliștilor WOWbiz.ro cu o zi înainte de confruntare, Dana Roba a mărturisit că nu are voie să se enerveze sau să se supere. Vedeta se temea că i s-ar putea face rău, iar în acest caz a mărturisit că ar urma să cheme salvarea.

Citește și: Cum a surprins-o Beni pe Dana Roba?! Noul bărbat din viața ei știe cum să îi pună un zâmbet pe buze

Citeste si: „Băiețașul ăsta mă scoate din minți. Are tupeul să dea lecții despre educație. Parveniții sunt cel mai mare cancer al acestei țări!” Oana Roman, atac dur în mediul online la adresa lui Selly!- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Incendiile din Tenerife 2023. Româncă stabilită pe insulă: ”Cred că e cel mai grav incendiu. A scăpat de sub control”- Zonele care au fost evacuate- stirilekanald.ro

Citeste si: Alexandra Dinu, declarație tranșantă după filmulețul postat de Bobby Păunescu: "Sunt dezamăgită!"- radioimpuls.ro

"Am emoții să mă întâlnesc cu el, pentru că mi se pare că mă întâlnesc cu un monstru. Nu îmi face plăcere să mă văd cu acest monstru, dar dacă așa spune legea și trebuie să mă duc la întâlnire mă duc. Eu sper să nu mi se facă rău, dar în cazul în care mi se face rău o să chem o ambulanță pentru că nu am voie să mă necăjesc, nu am voie să mă stresez.

Eu cred că Dumnezeu va pune îngerii lui cu mine și sper că o să fie bine", a declarat Dana Roba, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Cum se simte Dana Roba, la aproape trei luni de la momentul tragediei

La începutul lunii iunie, Dana Roba a fost atacată de soțul său, în timp ce dormea. Daniel Balaciu a lovit-o cu ciocanul în cap, de opt ori. Fostul soț nu i-a cruțat nici mâinile vedetei. La mai bine de două luni de momentul tragic, Dana Roba a mărturisit că ar mai urma cel puțin o intervenție chirurgicală pentru ea. Mai mult decât atât, vedeta spune că a rămas fără gust și fără miros.

"Îmi mai trebuie minim două operații, dar nu voi reveni în totalitate, pentru că sinusurile nu le voi mai recupera niciodată. La mine nu mai există legătura dintre sinusuri și creier.

Eu nu mai am miros și gust, nu voi mai avea, iar cu urechea stângă aud mai puțin decât cu dreapta.

Pe partea aceasta este mai mare operația ca pe partea stângă. Capul îmi este amorțit pe partea stângă.

Este foarte greu prin ceea ce am trecut și da, am nevoie de foarte mulți bani pentru aceste operații, dar cred că Dumnezeu mă va ajuta și va rezolva toate problemele astea și cred că Dumnezeu îi va da pedeapsa cuvenită.

Atât cât va trebui să plătească, atât va plăti", a explicat Dana Roba, în exclusivitate la WOWnews.

Dacă aveți mai multe informații pe acest subiect, nu ezitați să ne contactați pe adresa de mail [email protected]!