Ce s-a întâmplat cu Daniel Onoriu, după mai bine de o lună la ATI. Rebeca Onoriu a fost în vizită la el: „A fost pentru prima dată când am vorbit și el nu mi-a răspuns. M-am speriat”

Renumitul pilot de raliuri Daniel Onoriu se află de 35 de zile internat la terapie intensivă în cadrul Spitalului de Urgență Floreasca, acolo unde medicii depun zilnic eforturi supraomenești pentru a-l ține în viață.

Rebeca Onoriu, fiica lui Gabi Luncă, a făcut noi dezvăluiri despre starea de sănătate a acestuia, iar veștile nu sunt neapărat îmbucurătoare. Se pare că starea de sănătate a acestuia nu s-a ameliorat deloc de când a făcut intervenția chirugicală de la clinica privată din Turcia!

Rebeca Onoriu: „ In 35 de zile nu am putut spune măcar o zi ca este bine”

De mai bine de o lună, nepotul lui Gabi Luncă se află la ATI, acolo unde zilnic se întrece cu moartea! Situația este critică, dar Daniel Onoriu demonstrează zilnic că vrea să câștige această cursă, iar medicii îi sunt alături la fiecare pas.

Starea lui de sănătate este cât se poate de gravă, a declarat recent Rebeca Onoriu. Tânăra spune că medicii au găsit un o pungă plină de infecție, de circa 4 centimetri, în spatele pancreasului său, care nu dă înapoi nici după administrarea mai multo antibiotice puternice.

„Daniel este în continuare la secția de Terapie Intensivă. Este un pacient sensibil, fragil, slăbit! Medicii se lupta sa îl țină in viață și tratamentele să dea rezultat și cu ajutorul lui Dumnezeu sa se facă bine! In 35 de zile nu am putut spune măcar o zi ca este bine. A făcut intervenția aia care nu părea atât de complicată, laparoscop, însă medicii de acolo i-au atins o venă la pancreas, venă care a sângerat încă din momentul operației și, când a avut episodul acela pe 1 decembrie când a vărsat sânge, o cantitate de doi litri. Medicii l-au pus la un Computer Tomograf și imediat au intervenit peste operația celor din Turcia.

În momentul în care l-au deschis, alți doi litri de sânge erau în stomac și în tot corpul. În momentul în care el s-a întors și medicii l-au deschis pentru operație, au observat că trei capse s-au desprins, nu e vorba doar de una. S-a și format un abces plin de puroi, în spatele pancreasului, care nu reacționează. Sunt 35 de zile cu antibiotice puternice și nu reacționează, în sensul că nu a dat înapoi abcesul. Acesta are în jur de 3-4 centimetri și nu a scăzut nici până în ziua de astăzi”, a declarat Rebeca Onoriu la o emisiune TV.

Ce s-a întâmplat în timpul vizitei Rebecăi Onoriu

Fiica regretatei Gabi Luncă a fost în vizită la Daniel, iar preț de câteva minute aceasta a tot încercat să vorbească cu el și a tras o sperietură soră cu moartea atunci când a văzut că pilotul nu-i răspunde înapoi. Astfel, Rebeca a început să se roage cu voce tare, a fost momentul în care aparatele la care erau conectat acesta au început să arate valori mai mari în ceea ce privește tensiunea.

„Am fost la Daniel, l-am văzut și am stat cu el 10 minute. A fost pentru prima dată când am vorbit și el nu mi-a răspuns. La un moment, m-am rugat și am plâns, iar tensiunea lui a crescut și am auzit un piuit la aparat. M-am speriat. M-am uitat la asistentă și ea mi-a zis ca ma simte! Mă bucur că am avut un semn din partea lui", a mai povestit aceasta.

