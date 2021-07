Ce s-a întâmplat cu Faimosul Sebastian Chitoșcă, după ce a ajuns acasă: "Nu îmi vine să cred..."

In articol:

În urmă cu doar o seară, Sebastian Chitoșcă a ajuns în Germania. La aeroport, Faimosul a fost așteptat de familie, care au fost extrem de fericiți să îl vadă după aproximativ șase luni de zile. Cum a fost prima noapte acasă, alături de soția lui, ne-a spus chiar fostul concurent.

Cu toate că a ajuns acasă, acolo unde se simte cel mai bine din lumea aceasta, Sebastian s-a trezit imediat cu gândul la junglă și recunoaște că îi este dor să se trezească cu o șopârlă pe față. Însă, dorul de casă s-a resimțit destul de tare.

"Băi, mi-e dor de junglă! M-am trezit acasă și nu îmi vine să cred că după șase luni jumate sunt acasă și sincer mi-e dor de jungla aia, mi-e dor să mă trezesc cu o șopârlă pe față. În weekend ne vedem pe la București", a declarat Sebastian Chitoșcă, pe contul său de socializare.

Pe contul său de Instagram, Faimosul a postat mai multe InstaStory cu soția lui, Alexandra, care a ținut să spună faptul că i-a fost extrem de dor de aceasta.

Sebastian- Cum a fost prima seară cu soțul tău după șase luni jumătate?

Alexandra- Minunată.

Sebastian- Ți-a fost dor de el?

Alexandra- Extraordinar de mult!

Sebastian Chitoșcă, eliminat de la Survivor România

Sebastian Chitoșcă a părăsit competiția Survivor România duminică seara, după aproape șase luni în Dominicană.

„Știam, am presimțit că se va întâmpla lucrul ăsta. Le-am spus tuturor că simt că voi pleca acasă.

Chiar voiam să-mi testez abilitățile sportive cu un artist care are inimă de sportive și ăsta a fost singurul obiectiv pe care nu mi l-am îndeplinit aici.

Nu am spus niciodată că am un vis să câștig. Am plâns, am râs, am trecut prin multe lucruri. Îi respect pe cei de acasă că m-au susținut până acum. Consider că meritam să ajung mai departe. Sunt și fericit că mă duc acasă, la familie. Nu credeam că voi rezista atâtea luni fără ei”, a spus Sebastian Chitoșcă.

