Ce s-a întâmplat cu fața lui Liviu Vârciu, după ce a apelat la leacurile băbești! Nici măcar tratamentele specialiștilor nu au dat roade: „A făcut minuni”

Liviu Vârciu se numără printre cei mai iubiți și apreciați prezentatori TV de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, acesta este foarte activ pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, acolo unde ține mereu legătura cu urmăritorii lui, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât

și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci în vacanța din Maldive, acolo unde a mers cu partenera sa de viață, Anda Călin, Liviu Vârciu s-a confruntat cu probleme de sănătate, asta pentru că fața i s-a umflat, motiv pentru care a apelat la ajutorul specialiștilor, care i-au administrat un tratament.

Tratamentul, însă, nu a dat roade, ba chiar i-a înrăutățit problema, așa că a apelat la un leac băbesc, respectiv la iaurt, iar prezentatorul TV a avut parte de o mare surpriză, căci umflătura s-a retras.

" După o oră și jumătate cu iaurt, mă cu iaurt, mi-au dat picături și m-am umflat și mai tare. Uite cu iaurt... A făcut minuni iaurtul.", a spus Liviu Vârciu, pe pagina personală de Instagram.

Liviu Vârciu, îngrijorat din cauza problemei cu care s-a confruntat în Maldive

Atunci când a văzut că fața i se umflă, Liviu Vârciu a postat imediat imagini cu el în mediul online, acolo unde a anunțat că va merge și de urgență la medic, asta pentru că nu știe care este cauza problemei de sănătate cu care se confruntă.

" Dacă erați îngrijorați să fiți, că nu m-am desumflat prea mult... Și am impresia că acum încep să mă umflu și mai tare. Cică suntem în Maldive, umflat la ochi... Nu o să pot să fac nicio poză. Ori m-a bătut doamna (n.r. Anda Călin), eu am simțit ceva aseară. Începe să se și înnegrească(...).

M-am trezit frumos, gata mă, nu mai e așa rău. E mai rău!. Cineva mă bate, clar. Mă duc la cabinetul medical ori am. Eu am văzut mulți chinezi pe aicea și poate ne transformăm toți. Mai am un pic și aia e.'', a dezvăluit Liviu Vârciu pe rețelele de socializare