Ce s-a  întâmplat cu George Burcea după scena sărutului cu Viviana

In articol:

Deşi mulţi au fost cei care au crezut că scena dintre George Burcea şi Viviana Sposub, în care cei doi se îmbrăţişează şi se pupă pe gură, nu este una reală, lucrurile par cât se poate de serioase.

Viviana Sposub a fost eliminată joi seara din show-ul unde fusese concurentă alături de George Burcea. Iar despărţirea dintre ei a fost emoţionantă şi surprinzătoare chiar şi pentru colegii lor de competiţie. Viviana şi George Burcea s-au îmbrăţișat şi s-au pupat pe gură.

Imaginea care a socat pe toti: George Burcea sarut cu Viviana[Sursa foto: Instagram]

Imediat după aceea, George Burcea a vorbit foarte frumos despre Viviana Sposub şi a explicat relaţia dintre el şi frumoasa brunetă.

"Noi nu am vorbit despre lucrurile astea, despre sentimente, iar asta mi se pare foarte tare. Îmi place foarte mult de Viviana, dar cum am spus şi la început, eu mai am nişte chestii de rezolvat acasă. Abia apoi vom vedea dacă se poate naşte ceva frumos între noi. Ea nu este o fată de rănit, de care să îţi baţi joc, trebuie să o aperi, să o iubeşti. Când voi ieşi din concurs, pe lângă copii şi mama, Viviana va fi printre primele persoane pe care le voi căuta”, a spus George Burcea.

George Burcea, val de reacţii pozitive după sărutul cu Viviana

Reacţia celor care până acum îl criticau a fost una pozitivă. Nimeni nu se aştepta ca după scena sărutului cu Viviana, George Burcea să aibă parte de un aşa val de simpatie. Lucru care se vede şi pe pagina de Instagram a actorului, unde acesta este felicitat atât pentru alegere cât şi pentru modul în care s-a comportat şi a vorbit despre Viviana.

Iată câteva mesaje de pe pagina lui George Burcea

"Din cauza Andreei îmi creasem o impresie rea legată de George, dar acum când am văzut ce fel de om e la fermă îl respect foarte mult. Succes în continuare se vede că ești o persoana puternică și un tată iubitor"

"Un om cu suflet enorm"

"Tu si Viviana va potriviţi. Să fiţi fericiţi"

George Burcea a reusit să schimbe părerea fanilor despre el[Sursa foto: Instagram]

George Burcea şi Vivian formează deja un cuplu?

George Burcea şi Viviana Sposub se pare că formează deja un cuplu, însă nu au voie sa-şi facă publica relaţia din cauza relaţiilor contractuale cu Pro Tv. Cancan scrie că producătorii de la Ferma le-au intezis să se afişeze împreună până când show-ul nu se incheie.