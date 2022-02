Ce s-a întâmplat cu Gina Pistol, după ce a devenit mamă! Smiley a avut o atitudine fermă față de ea: „Nu mai opune rezistență! Trebuie să înțelegi ”

In articol:

Gina Pistol este, fără doar și poate, una dintre cele mai apreciate și îndrăgite prezentatoarea de pe micul ecran. Blondina a fost nevoită, însă, să ia o pauză destul de lungă, după ce și-a născut fiica, pe Josephine, care urmează să fac un an în martie.

Noul rol de mămică a pus-o în dificultate pe blondă și nu de puține ori a simțit că nu mai poate. Iată cum a reacționat Smiley, atunci când aceasta se confrunta cu „o criză de identitate”.

Gina Pistol, dezvăluiri de după ce a devenit mămică: „Î mi era foarte dor de mine și îmi lipseam”

Vedeta s-a confruntat cu multe stări care au pus-o într-o dificultate, după ce a devenit mămică cu normă întreagă. Printre momentele de maximă fericire pe care le resimțea, atunci când își ținea fiica în brațe, Gina Pistol se confrunta și cu căderi. Ea a povestit recent că nu de puțin ori avea „crize de identitate”, momente în care își dorea ca totul să fie ca înainte. Smiley era persoana care o ținea cu picioarele pe pământ și încerca să o ajute să se adapteze la noul stil de viață.

Cu toate că a trecut prin multe greutăți și provocări, prezentatoarea TV spune că a avea un copil este cea mai frumoasă experiență din viața ei și niciodată nu ar schimba acest lucru.

„Ultima oară când am trăit o stare de genul ăsta a fost după ce am devenit mamă, când am trecut printr-o criză de identitate și mi-era foarte greu să mă adaptez noului stil de viață. Nu anulează bucuria și fericirea pe care le-am trăit și le trăiesc pentru că am un copil, dar cumva am trecut printr-o criză de identitate. Erau momente când îmi era foarte dor de mine și îmi lipseam. Cred că sunt foarte multe femei care se regăsesc în ce spun eu!

Asta îmi spunea Andrei: “Nu mai opune rezistență! Trebuie să înțelegi că viața ta s-a schimbat de acum!” Și cumva cred că opuneam rezistență fără să îmi dau seama! Și am învățat să îmbrățișez noua mea viață, nu este ușor deloc, dar cu toate astea este cel mai minunat greu pe care eu îl trăiesc!”, a declarat Gina Pistol pentru Cancan.ro.