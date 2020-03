Irinel Columbeanu în vârstă de 62 de ani a avut parte de o experiență inedită în Asia, unde a participat la un show extrem. El a fost partenerul echipei Abagiu- Radu timp de două zile și și-a petrecut noaptea cu aceștia.

Cei trei au reușit să găsească pentru noaptea respectivă cazare într-o casă socială a primăriei din localitatea unde ajunseseră. Condițiile nu au fost tocmai bune, Irinel Columbeanu a fost singurul care a dormit într-un pat, Abagiu a dormit pe o masă, iar Radu pe o bancă din lemn.

Ce nu s-a știut până acum despre aventura din Asia a lui Irinel Columbeanu este faptul că acesta ar fi avut un atac de panică în respectiva noapte. A dezvăluit chiar Alex Abagiu, după întoarcerea din Asia.

”S-a trezit noaptea (n.red. Irinel Columbeanu), nu putea să respire, a vrut să iasă afară și a constatat că eram încuiați. Nu se deschideau geamurile, ușa era încuiată, iar dimineața l-am găsit stând pe marginea patului. S-a speriat, nu a mai dormit,dar nu a vrut să ne trezească pe noi”, a povestit Alex Abagiu.

Irinel Columbeanu a suferit un atac cerebral

Puțină lume își mai amintește că în urmă cu aproximativ 20 de ani, Irinel Columbeanu a suferit un atac cerebral. S-a întâmplat în perioada în care Irinel Columbeanu se iubea cu Anna Lesko.

Anna Lesko și Irinel Columbeanu s-au iubit timp de opt ani. Mai mult de atât, solista i-a stat alături lui Irinel Columbeanu în perioada extrem de dificilă, îngrijindu-l în urma atacului cerebral. Cei doi s-au despărțit în 2004, dar au rămas în relații foarte bune. “Lângă Irinel, am fost foarte fericită. L-am iubit, iar asta a făcut să dureze relația noastră mai bine de opt ani; plus că am fost alături de el în niște momente foarte grele (n.red referindu-se la atacul cerebral). Relația cu el m-a făcut să completez multe lucruri la personalitatea mea, eu fiind în plin proces de maturizare. Relatia mea cu Irinel a fost una de o factură specială. Numai eu și cu el o știm”, spunea Anna Lesko despre Irinel Columbeanu.