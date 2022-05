Ce s-a întâmplat cu mașina în care se afla Liviu Vârciu, pe Autostrada Soarelui? “Apocalipsă, asta am simțit”

In articol:

Liviu Vârciu, unul dintre cei mai carismatici oameni de televiziune de la noi, cu zeci de ani de carieră în spate, a ajuns să fie, datorită muncii depuse și a talentului, un bărbat celebru și foarte activ, având proiecte peste proiecte, care-l țin mai mereu pe drumuri.

Vedeta este prezentator, actor, cântăreț, un tată de nota zece, având trei copii acasă, și un partener de viață de excepție, dar cu toate astea, așa cum spune o vorbă din popor, probleme există și la case mai mari.

Liviu Vârciu a avut parte de un incident în trafic

Asta a simțit și Liviu Vârciu recent, în timp ce se afla la volanul mașinii, pe Autostrada Soarelui. Din senin, prezentatorul a trecut prin clipe greu de descris în cuvinte, fiind lăsat fără cuvinte, uimit și puțin speriat de cele întâmplate.

Mai exact, în timp ce-și conducea liniștit mașina de lux, pe sensul de mers de la Constanța către București, Liviu Vârciu spune că a simțit că l-a prins apocalipsa la volan.

Și asta pentru că la un moment dat, deși cerul era senin, vremea caldă și nimic nu avea să prevestească ceea ce s-a întâmplat, colegul de emisiune al lui Andrei Ștefănescu a fost ”invadat” de

un nor de musculițe.

Astfel, direct de la volanul mașinii, uimit de cele întâmplate, pentru că totul în fața sa s-a făcut negru, Liviu Vârciu a pus mâna pe telefon, a filmat totul, apoi le-a povestit și fanilor din online, deloc puțini la număr, prin ce a trecut.

”Mergeam liniștit în drum spre București, am venit de la Constanța, și dintr-odată am intrat într-un norișor de gângănii și într-o secundă… Cum? Apocalipsă, asta am simțit, mi s-a înnegrit parbrizul”, a spus Liviu Vârciu pe pagina personală de Instagram.

Ulterior, imediat ce a ajuns într-un loc unde este permisă oprirea, celebrul prezentator s-a coborât din mașină și a dat să-și inspecteze autoturismul, moment în care a rămas, din nou, șocat.

Partea din față a mașinii pe care o conducea, parbriz, capotă, faruri, toate s-au transformat, erau negreu. Și asta pentru că musculițe prin care tocmai trecuse, norul negru așa cum spune el, se lipiseră pur și simplu de autoturism.