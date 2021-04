Ce s-a întâmplat cu piesa cântată de Nelu Ploieșteanu, în colaborare cu Alex Velea, după moartea lăutarului: ”A încheiat cariera într-un mare fel”

In articol:

Nelu Ploieșteanu i-a luat pe toți prin surprindere, acum câteva luni, după ce a lansat o colaborare total neașteptată alături de Jon Băiat Bun și Alex Velea: ”Vine Poliția”. Melodia a strâns aproape 3 milioane de vizualizări, iar majoritatea comentariilor lăsate de internauți îi erau adresate marelui artist, Nelu Ploieșteanu.

Acum după moartea lăutarului, internauții și-au adus aminte de piesă și au lăsat comentarii de condoleanțe în memoria lui Nelu Ploieșteanu.

Citeste si: Dan Negru, profund îndurerat de moartea lui Nelu Ploieșteanu. Prezentatorul TV, despre povestea dramatică a marelui artist: ”Azi, Nea Nelu s-a reîntâlnit cu Mihăiță”

Când melodia a fost lansată, nimeni nu se aștepta ca Nelu Ploieșteanu să aibă o parte importantă în această colaborare.

Citeste si: Nelu Ploieșteanu a murit. Vestea care a îndurerat lumea artistică din România- bzi.ro

” RIP Nelu Ploieșteanu 🙏🏻❤/Dumnezeu sa te ierte domnul Nelu Ploieșteanu, chiar acum câteva săptămâni am dat noroc și am vorbit la Slanic Moldova. Ai fost și vei fi o legenda! Dumnezeu sa te ierte!!!/ Drum lin catre stele, maestre..! Dumnezeu sa te odihneasca in pace! 😞/ Dumnezeu să îl odihnească pe maestrul Nelu! Ne va fi dor de muzica lui!/ Nelu Ploiesteanu, sa te ierte Dumnezeu! Odihneste te in pace./ Nea Nelu' din pacate a incetat din viata azi dimineata pe data de 2.04.2021.

𝓓𝓻𝓾𝓶 𝓵𝓲𝓷 𝓬𝓪𝓽𝓻𝓮 𝓼𝓽𝓮𝓵𝓮 𝓝𝓮𝓪 𝓝𝓮𝓵𝓾'😌/ A încheiat cariera într-un mare fel. RIP Nelu Ploieșteanu! 🏴”, au fost doar câteva comentarii de la piesa ”Vine Poliția”, ultima cântată de Nelu Ploieșteanu.

Citeste si: Cornelia Catanga și Nelu Ploieșteanu, prieteni buni, au fost răpuși de COVID-19 la doar câteva zile distanță. Ce spunea artista despre lăutar: ”Este fratele nostru”

Jon Băiat Bun, mesaj plin de tristețe în memoria lui Nelu Ploieșteanu

Jon Băiat Bun, unul dintre artiștii Golden Boy, este cel care a cântat piesa de mai sus alături de Nelu Ploieșteanu și Alex Velea.

Acum, trapperul a postat un mesaj trist în memoria marelui artist:

Mesajul postat de Jon Băiat Bun[Sursa foto: Instagram]