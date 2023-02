Ce s-a întâmplat cu Theo Rose, însărcinată în 5 luni, la ultima cântare?! Oboseala și-a spus cuvântul: „Nu mai pot. Gata. Trebuie să ne oprim acum, pentru că nu mai pot”

In articol:

Theo Rose este însărcinată în cinci luni și așteaptă cu nerăbdare să devină mamă. Artista și Anghel Damian, partenerul ei de viață, sunt foarte fericiți că urmează să devină părinți și abia așteaptă să își țină copilul în brațe.

Totuși, există momente în care Theo este doborâtă de epuizare, așa că a fost nevoită să ia o decizie importantă în privința carierei sale.

Theo Rose [Sursa foto: Instagram]

Theo Rose, decizie extrem de importantă înainte de a deveni mamă

Artista se află deja în al doilea trimestru de sarcină, astfel oboseala a început să își spună cuvântul.

Nici nu este de mirare, având în vedere că pe lângă faptul că poartă un copil în pântec, care consumă foarte multă energie, solista a continuat să ia parte la evenimente și la concerte.

Acum însă, epuizarea a determinat-o pe vedetă să tragă linie. Aceasta a dezvăluit că a fost nevoită să își facă ordine în program pentru a putea onora evenimentele pe care le-a confirmat deja, dar și pentru a ajunge la filmările serialului din distribuția căruia face parte.

„Mă simt bine, dar am aerisit perioada asta ca să pot să mă și odihnesc, și, pentru că am făcut asta reușesc să fac față programului cu filmările serialului, cu concertele. Am găsit o soluție să mă împart cumva între toate acestea în măsura în care se mai poate acum. Sunt relaxată, este binevenită pauza asta. Se simte oboseala deja, tocmai de aceea la evenimente am găsit o formulă de cântare ca să nu mă mai agit foarte tare. Mi-am dat seama la ultima cântare că nu mai pot. Gata că se rupe căruța. Trebuie să ne oprim acum pentru că nu mai pot. Efectiv, nu mă mai ține suflul. Nu mai am suficient cât să mai cânt așa agitat cum am făcut-o până acum. Așa că, oamenii, o perioadă de acum încolo, mă vor auzi în variante puțin mai soft”, a declarat Theo Rose, pentru FANATIK.

Epuizarea din timpul sarcinii îi dă mari bătăi de cap tinerei artiste. [Sursa foto: Instagram]

