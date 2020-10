Vlogerul s-a filmat urinând pe steagul României [Sursa foto: captura Youtube]

Katalin Taleent, vloggerul care s-a filmat în timp ce urinează pe steagul României și apoi îl incendiază, a dezvăluit că s-a ales cu dosar penal după ce imaginile au fost făcute publice prin intermediul unei televiziuni. Tânărul nu crede încă că a greșit să spune că este dreptul lui să urască România.

Katalin Taleent: ”Niciodată nu o să iubesc această țară”

Katalin Taleent riscă între 6 luni și 3 ani de închisoare pentru ”profanarea drapelului României”, conform unui proiect legislativ care a intrat în vigoare la începutul acestei luni.

”Eu am primit un dosar penal pe nedrept și nimeni nu poate să-mi ia dreptul la liberă exprimare. Eu urăsc o Românie murdară. Eu, niciodată, toată viața mea, nu o să iubesc această țară pentru că am motivele mele personale. Pot să dovedesc tututror că România nu este o țară care să-ți ofere un viitor strălucit. De aceea pleacă mulți părinți peste hotare, să le ofere o viață frumoasă copiilor. Pleacă toată lumea din România pentru că și ei își dau seama că România este o țară de tot c....

Katalin a dat și foc stindardului

Nu-mi place mentalitatea din România, sunt mai multe chestii. Eu vreau s vă arăt că fac acest vlog pentru a uita de suferința de lunile trecute, că am primit un dosar penal pe nedrept. Am primit dosar penal că urăsc România.

Aș dori foarte mult să distribuiți acest video ca să dovedesc poliției că aatunci când eu fac un vlog normal, discut și vorbesc și mă distrez, nu se fac mai mult de 10-20.000 de vizualizări. Noi, românii, când vrem să facem mai mult rating pe Youtube, noi trebuie să ne gândim la ceva strategic, cum ar fi: caterinca, tiribomba în cadă, exorcizare, provocări nebune, da foc în casă, sparg o farfurie în cap, bag petarde în frigider, în wc, și mai multe chestii”, a spus Katalin Taleent într-un vlog.

A fost la un pas să-și dea foc la casă

Katalin Taleent are 35 de ani și spune că a făcut acea filmare în urmă cu câțiva ani. El se declară un fan înrăit al Olandei, țară pe care a și vizitat-o de mai multe ori.

Vloggerul, abandonat după naștere într-un tomberon și abuzat la orfelinat

Katalin este din județul Argeș și susține că a fost abandonat la câteva zile după naștere, într-o pubelă de gunoi, în curtea unui spital. El a fost crescut în spitalul respectiv de către asistentele medicale de acolo, după care a ajuns la un orfelinat, unde a fost victima unor abuzuri care l-au marcat pe viață.

Katalin taleent, un personaj cunoscut în mediul online

Katalin s-a apucat de vlogging în urmă cu câțiva ani și a făcut câteva filmări cu adevărat scandaloase, care au făcut mai mulți părinți să formuleze o petiție prin care să se solicite scoaterea acestuia de pe Youtube. Cea mai gravă a fost aceea în care s-a filmat în timp ce se automutila cu un obiect ascuțit, lucru care i-a făcut pe fanii acestuia să se întrebe dacă nu cumva acesta a murit.