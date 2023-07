Ce s-a întâmplat, de fapt, cu o zi înainte ca Nosfe să se stingă din viață?! Mădălina Crețan își amintește totul: „Nu a reușit să se odihnească”

In articol:

Nosfe s-a numărat printre cei mai iubiți artiști în rândul tinerilor, iar vestea că s-a stins din viață a picat ca un trăsnet pentru toți cei ce l-au iubit și îi ascultau melodiile. Din nefericire, însă, pe lângă o mulțime de fani care au rămas uimiți de tragedie care s-a petrecut în luna octombrie a anului trecut, regretatul cântăreț a lăsat în urma sa și o familie, mai precis o soție, pe Mădălina Crețan, și o fetiță care se

află încă la o vârstă fragedă, pe Iris.

Acum, însă, la aproape 9 luni de când Nosfe a trecut în neființă, văduva acestuia, Mădălina Crețan, și-a găsit puterea să vorbească deschis despre ce s-a întâmplat, mai exact, cu o zi înainte de tragedia care a șocat o țară întreagă.

Tânăra susține că nimic din ziua precedentă nu ar fi prevestit că va urma o nenorocire. Totuși, un lucru care i s-a părut Mădălinei că ar fi fost un semn este că mașina cu care cei doi soți trebuiau să meargă la concert avea pană, acesta explicând că ulterior nu a mai considerat că este neapărat un lucru care poate prevesti ceva rău, după ce a fost ”certată” la momentul acela de regretatul ei soț.

„Da, îmi amintesc foarte bine. Cu o zi înainte am fost acasă toată ziua, am făcut de mâncare, am făcut macaroanele cu brânză, am mâncat toți 3, eram eu cu el și cu Iris, el era foarte obosit, pentru că o seară înainte avusese un alt concert sau fusese la studio toată noaptea, nu-mi mai amintesc exact, nu a reușit să se odihnească, dar a fost o zi de sâmbătă foarte normală pentru noi, n-a fost nimic diferit sau special. Pe la 6-7 cred, înainte să plecăm la concert, a fost să o ia pe mătușa lui, care s-a mutat recent de la Galați la Balotești, ca să stea cu Iris cât suntem noi plecați la concert, am mers la concert adică nu, mna... singurul lucru care s-a întâmplat diferit sau ieșit din comun a fost că mașina cu care trebuia să plecăm, una dintre mașinile noastre, cu care eu mersesem în ziua aia avea pană și n-am înțeles de ce și de unde, eu m-am ciumărât cumva, nu știu dacă a fost neapărat o premoniție sau m-am supărat că ni se întâmplă încă un lucru negativ, pentru că am avut o serie de lucruri, întâmplări din astea neplăcute și el m-a certat și mi-a zis <<Hai dă-o naiba de mașină, nu mai fii și tu așa, că nu toate lucrurile care ni se întâmplă sunt semne, e o pană, n-are nimic>> și atunci am zis da, bine, e o pană.”, a povestit Mădălina Crețan, în cadrul emisiunii lui Mihai Ghiță, ”În oglindă”.

Mădălina Crețan nu a avut puterea să se ocupe de înmormântare

Mădălina Crețan a mai dezvăluit că nu a avut puterea de a se ocupa de înmormântarea regretatului ei partener, căci respectivele zile a fost la pământ, având nevoie atunci de calmante pentru a fi mai liniștită.

De asemenea, văduva lui Nosfe a mai precizat că cei ce s-au ocupat de organizarea nefericitului eveniment au fost Luca, colegul de trupă al regretatului artist, mama și unchiul lui Darius, dar și tatăl acestuia.

"Nu m-am ocupat de înmormântare. S-a ocupat Luca, colegul lor de trupă, cu mama, cu unchiul lui Darius, cred că și tatăl lui. Nici măcar nu veneau la mine să-mi ceară părerea vizavi de ceva. Nici măcar telefoanele nu le-am avut. A fost nevoie de calmante pentru mine în zilele alea, de vitamine. Nu mâncam, doar beam ceaiuri că mi se puneau în față (...)Îmi este foarte greu despre mine să spun că sunt puternică. Știu că sunt foarte ambițioasă și foarte luptătoare. În absolut orice." , i-a declarat Mădălina Crețan lui Mihai Ghiță.