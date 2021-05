Ce s-a întâmplat, de fapt, între Albert Oprea și Maria Chițu de la Survivor România! Imaginile vorbesc de la sine

In articol:

S-a născut o idilă în echipa Războinicilor? Albert Oprea și Maria Chițu par din ce în ce mai apropiați în cadurl competiției. Cei doi concurenți de la Survivor România 2021 dorm de o perioadă de timp împreună. Atît telespectatorii, cât și mai mulți coechipieri bănuiesc că între cei doi este mai mult decât o relație de colegialitate.

În ciuda tuturor rătăților de care sunt înconjurați, Maria și Albert Oprea reușesc să se înțeleagă de minune, iar acest lucru este vizibil și în fața camerelor de filmat.

În ediția de joi seara, Albert Oprea și Maria Chițu au fost surpinși în ipostaze extrem de tandre. Imaginile în care cei doi par să se sărute au pus paie pe foc în cadrul competiției. Înainte să adoarmă îmbrățișați, cei doi au stat în genunchi și s-au rugat împreună. Albert Oprea mai este surprins în timp ce îi șoptește ceva în ureche colegei sale, profitând d efaptul că ceilalți colegi dorm și nu pot fi auziți.

Albert Oprea și Maria Chițu de la Survivor România [Sursa foto: Captura Video]

Maria Chițu, criticată de Războinici după ce s-a apropiat de Albert Oprea

Maria Chițu și-a creat o imagine nepotirvită în ochii multor dintre concurenți. După ce s-a apropiat de Albert oprea, mai mulți dintre colegi au acuzat-o că încearcă să se salveze de la votul publicului.

„Și eu am acuzat-o că e falsă, individualistă. În momentele în care noi pierdem sau câștigăm nu aud nimic din gura ei referitor la echipă. Dacă pierde echipa, nu pierde ea dacă a adus două puncte. Dacă a câștigat echipa se bucură doar de punctele ei.

Și când e în camp și nu face nimic, toată lumea face ceva și ea doarme. Se mișcă în reluare. Am avut săptămâna trecută doua meciuri pierdute și în drum spre camp toți eram abătuți. Mi se pare că are o privire diabolică și gânduri meschine.



Noi deja ne gândeam că poate iese Starlin și ea nu vorbea cu nimeni, se uita la drum și era..(zâmbește). Parcă îi rulau niște chestii diabolice în minte și se gândea că îi ies. S-a întâmplat de multe ori în situații când noi eram destul de aiurea. Nu știe să conviețuiască cu alți oameni. Când noi facem curat în tabără si ea nu poate să-și tragă o pătura să putem face curat. Aduce puncte pentru ca sunt fete noi, dar pe partea socială e egală cu zero și nu se gândește deloc la echipă”, a spus Sorin Pușcașu despre Maria Chițu.