Ce s-a întâmplat, de fapt, între Alexandra Ungureanu și Marius Moga? Cântăreața s-a simțit jignită de vorbele artistului în trecut: „Cine știe ce o fi gândit”

Alexandra Ungureanu este o cântăreață celebră în țara noastră și a muncit mult pentru a-și clădi o carieră în domeniul muzical. Pe lângă reușitele din muzică, artista lucrează acum și în televiziune, fiind prezentatoarea emisiunii „Duet cu Alexandra Ungureanu”, difuzată pe Kanal D2. Aceasta a povestit că primii ani după apariția sa pe piața muzicală au fost foarte grei, ajungând să fie complexată de părerile celor din jur.

Acum ceva timp, Alexandra Ungureanu a dezvăluit că Marius Moga a făcut o remarcă la adresa ei, spunând atunci că fetele talentate în muzică sunt „urâțele”, iar acum artista a dorit să lămurească declarațiile pe care le-a făcut. Vedeta a spus că se înțelege foarte bine cu Marius Moga și chiar lucrează împreună, iar declarațiile făcute de ea cu privire la vorbele compozitorului au fost speculate. Potrivit artistei, compozitorul a ajutat-o foarte mult în carieră și aceasta îi datorează multe realizări.

Alexandra Ungureanu a suferit din cauza vorbelor spuse de Marius Moga

Artista a declarat că Marius Moga i-a fost un ajutor de nădejde și colaborează încă împreună.

În perioada în care ea și-a început cariera din domeniul muzical, era stabilit un standard de frumusețe în cazul tinerelor talente, în care ea nu se încadra, iar compozitorul Marius Moga a avut, într-adevăr, o remarcă, dar la adresa fetelor frumoase de pe piața muzicală, care erau însă lipsite de talent.

„O, doamne! Foarte rău mi-a părut de titlul ăsta, mega-ultra preluat și rostogolit, pentru că a speculat o mică parte din tot ce a însemnat relația mea de colaborare cu Marius. Marius m-a ajutat foarte mult prin toate lucrurile pe care le-a făcut pentru mine și cu faptul că m-a introdus în această industrie, și mi-a dat piese faine pe mână, și m-a pus în niște contexte de senzație, cum a fost proiectul Sistem și așa mai departe. Eu am zis într-un interviu, în glumă, povestind despre începuturile mele în muzică. Într-adevăr, în anii 2000, au început să fie la modă trupele de fete frumoase, care nu știu cât cântau, se descoperise ăla de corectat vocile… Nu e nicio problemă, se folosește și în continuare și, cumva, eu nu mă încadram în standardul de frumusețe de atunci. Între timp, lumea s-a mai deschis și nu mai am nici eu această presiune. Atunci problema nici măcar nu era la el, era la mine că nu aveam încredere în mine. Acum sunt eu ok, mă plac, mi se pare că sunt o femeie frumoasă, am de dat niște kilograme, în rest sunt bine”, a dezvăluit Alexandra Ungureanu pentru Unica.ro.

Totuși, Alexandra Ungureanu a recunoscut că a suferit foarte mult la începutul carierei sale din cauza comentariului făcut de celebrul compozitor, însă a înțeles după o vreme că acesta voia să îi scoată în evidență calitățile vocale, nu să o jignească sau să facă vreun comentariu răutăcios cu privire la aspectul ei fizic. De asemenea, artista a povestit că se înțelege foarte bine cu Marius Moga, care a ajutat-o pe parcursul întregii sale cariere.

„Îmi spunea: ‘bă, păcat că astea care aveți super voci nu au și dimensiuni de manechin!’ Era un context, omul a zis cândva asta, cine știe ce o fi gândit, dar el m-a ajutat foarte mult. E un tip vizionar cu care îmi face plăcere să lucrez și e foarte urât că s-a rostogolit chestia asta. Chiar e un prieten drag și un om foarte mișto. Toți mai scăpăm porumbei la un moment dat, my bad (n.r. – greșeala mea) că nu trebuia să zic, că era clar că va fi speculat. Nu ne-am certat niciodată, am suferit atunci, că nu înțelegeam contextul și ce voia el să zică. El cred că mă și provoca să vadă că am încredere în mine, că știu ce am de făcut, să am încredere în calitățile mele. (…) Eram sub aripa lui și trebuia să îi arăt că știu ce am de făcut, că am încredere în mine și să trag de el să-mi facă proiectul. A fost o vorbă aruncată, dar relația noastră este foarte bună, am colaborat, în continuare sunt convinsă că o piesă care va funcționa și va fi mișto din repertoriul meu va fi scrisă de el”, a mai povestit Alexandra Ungureanu pentru sursa citată anterior.

