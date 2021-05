Ce s-a întâmplat, de fapt, între Sebastian și Ștefan la Survivor România? Irisha vorbește despre scandalul Faimoșilor: "Zanni și Sebi au folosit o tactică"

In articol:

Irisha a fost eliminată de la Survivor România. În urmă cu scurt timp, vedeta de televiziune a ajuns în România din Republica Dominicană. Invitată în platoul emisiunii Teo Show, cântăreața a vorbit despre scandalul dintre Ștefan Ciuculescu și Sebastian Chitoșcă, dar și-a caracterizat și foștii colegi.

Până să părăsească competiția, Irisha susține că scandalul dintre cei doi Faimoși nu luase așa de mare amploare. Însă, Sebastian și Zanni s-au folosit de o strategie, ca să îl enerveze pe Ștefan. Astfel, în cele din urmă, fotbalistul a cedat și s-a luat la ceartă cu aceștia.

„Când am plecat eu, acest conflict începuse, dar nu luase amploare. Erau discuții contradictorii între băieți: Sebi, Zanni, iar de cealaltă parte Stefan. Cred că Zanni și Sebi au folosit o tactică. Picătura chinezească. Puțin câte puțin. La un moment dat s-a umplut paharul și Ștefan nu a mai putut. Nu susțin violența sub nicio formă, dar văzând lucrurile din interior... Toți au partea lor de dreptate. Problemele cu Ștefan au început în momentul în care eu am empatizat cu Elena, iar apoi a empatizat și el. Băieților nu le-a convenit. Cumva ei credeau că noi formăm o altă tabără și că puteam deveni o tabără mai puternică. Bănuiesc că eram mai periculoși. M-am uitat și pe Internet, iar lumea zice că Ștefan a răbufnit mult prea repede. Toți își doresc în Marea Finală”, a declarat Irisha.

Irisha își caracterizează foști colegi din echipa Faimoșilor

Totodată, fosta concurentă de la Puterea Dragostei și-a mai caracterizat și foștii colegi din echipa Faimoșilor.

Zanni: Minte ascuțită.

Irisha își caracterizează foștii colegi din echipa Faimoșilor[Sursa foto: Captură KANAL D]

Sebi: Prietenul lui Zanni. Un sportiv rapid.

Cosmin: Bărbat foarte educat. El e imparțial, doar că formând o gașcă de la început, se susțin unii pe ceilalți.

Culiță: Educație impecabilă. Băiat foarte educat. Rar am întâlnit. Se pricepe la tot.

Elena: E conținută. Ar avea multe de spus, noi ne plimbam uneori și îmi spunea câteva chestii. Îmi spunea: Te rog să nu spui la nimeni.

Raluca: Își urmărește scopul cu exactitate. Calculată.

Ștefan: Impulsiv, dar bun la suflet.