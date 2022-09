Ce s-a întâmplat după ce Adela Popescu a angajat o bonă de 23 de ani în Dominicană?! A povestit abia după ce Radu Vâlcan s-a întors în România: „Eu atunci am înțeles. Nu credeam”

In articol:

Adela Popescu se numără printre cele mai iubite și apreciate prezentatoare TV de la noi din țară, iar de când se află în lumina reflectoarelor, soția lui Radu Vâlcan a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

Vedeta păstrează mereu legătura cu fanii ei prin intermediul rețelelor de socializare, în special Instagram, și îi ține la curent cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind totul cu admiratorii ei, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute. Așa s-a întâmplat și recent, căci Adela Popescu le-a povestit internauților experiența pe care a avut-o cu o bonă locală, pe care a angajat-o în Dominicană pentru a avea grijă de mezinul familiei, Adrian.

„Credeam că orice om se adaptează, dar nu este așa”

Adela Popescu a plecat în Republica Dominicană pentru a filma show-ul în cadrul căruia este prezentatoare TV, alături de Cabral. La plecarea din România, blondina a fost însoțită de cei trei fii ai săi, dar și de partenerul ei de viață, Radu Vâlcan și alături de aceștia ar fi trebuit să fie și bona, însă din nefericire, a avut probleme cu actele, motiv pentru care nu a putut părăsi țara odată cu aceștia.

Ei bine, din acest motiv, Adela și Radu au luat decizia de a angaja o bonă locală, din Republica Dominicană. Zis și făcut! Prin intermediul unei firme, cei doi părinți au găsit o tânără, în vârstă de 23 de ani, care deja avea o fetiță, iar noua bonă a început serviciul chiar de a doua zi.

Deși cei doi părinți nu au cerut ca tânăra să aibă experiență, gândindu-se că se va adapta rapid, în realitate lucrurile au stat diferit și, din nefericire, Adela Popescu și Radu Vâlcan au fost foarte dezamăgiți de felul în care bona se comporta cu mezinul familiei, Adrian.

De asemenea, experiența cu bona cea nouă l-a schimbat chiar și pe fiul celor două vedete, asta pentru că micuțul a devenit mai anxios, iar blondina a mărturisit că nu își poate explica motivul pentru care s-a întâmplat acest lucru.

„După trei zile pline de stat singur cu copiii, Radu Vâlcan s-a pus pe căutat o bonă locală. El era cu nervii la pământ și eu aveam o stare de neliniște, că nu știam ce se întâmplă pe acasă și am zis da, trebuie să găsim pe cineva local, măcar până vine fata noastră. I-am rugat pe cei de la casa de producție cu care lucrăm pe aici să ne găsească prin HR-ul lor pe cineva, nici nu trebuia să aibă experiență.

Ne-au găsit destul de repede o fată de 23 de ani, care avea o fetiță de un an și jumătate pe care o îngrijea mama ei, a venit la noi, l-a văzut pe Adrian, am stabilit câți bani își dorește. A început să vină de a doua zi, bineînțeles că Radu nu a mai ieșit cu băieții pentru că fata trebuia supravegheată până îl cunoștea pe bebeluș, până vedea care îi sunt obiceiurile, nevoile etc.

Ideea este că eu abia atunci am înțeles ce înseamnă un om nepotrivit care să stea cu copiii tăi, până atunci nu credeam. Credeam că orice om se adaptează, dar nu este așa. Pur și simplu bebelușul nostru care era foarte zâmbăreț, care stătea în brațe la oricine, după câteva zile de stat cu această fată, ea supravegheată, nu-mi imaginez că a făcut cine știe ce, s-a schimbat total, era anxios, plângea foarte mult și am stat cu el. Ea se așeza pe canapea, bebelușul pe covor. La un an și o lună, cât are el, este în perioada de explorare, este esențial să te ții după el(...) așa că l-a frustrat extrem de tare că nu-l lăsa”, a povestit Adela Popescu pe rețelele de socializare.

Adela Popescu [Sursa foto: Instagram]