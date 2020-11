Ce s-a întâmplat după scandalul dintre Jador și Florin Salam! Va fi o nebunie în lumea maneliștilor

În ultima perioadă, Jador a avut mai multe melodii realizate în colaborare cu alți artiști. A cântat și cu alți maneliști, dar și cu artiști din alte zone muzicale, de la Lino, Alex Velea, la Carmen de la Sălciua și Ruby.

Însă, până acum Jador nu a vorbit despre colaborarea cu Florin Salam, unul dintre maneliștii de top de la noi, supranumit ”regele manelelor”. Asta și pentru faptul că în urmă cu câteva luni, în lumea muzicală s-a vorbit despre un scandal între cei doi cântăreți, scandal pornit de Salam.

Atunci, într-un live, Flroin Salam a criticat versurile lui Jador:”Melodii d-astea cu tanga, cu prostii, nu prea cânt eu, nu am cum să cânt cu tanga”, a spus Salam, iar fanii au speculat că acesta este deranjat de prezența lui Jador pe primul loc în topurile de pe Youtube.

Jador a vorbit mereu frumos de Florin Salam

Jador nu a vrut să intre într-un scandal cu Florin Salam

Jador însă nu a vrut să intre într-o dispută cu Florin Salam, arătând că îl apreciază foarte mult pe acesta. ”În ultimul timp au avut loc câteva dispute pe prezența mea pe locul 1 în trending. Eu nu vreau să mă dau mare, nu sunt nimic mai mult decât ceea ce știți voi că sunt. N-am făcut decât să muncesc, am crescut într-o familie modestă, nu fac decât să muncesc, să ofer familiei mele un trai mai bun. Nu vreau decât să muncesc să am ce să mănânc. Nu vreau bogății, nu vreau decât să muncesc ce îmi place și nu vreau să fac averi. Îmi cer scuze dacă am deranajat cu prezența mea pe locul 1. Sunt legende în țara asta care merită ză fie pe locul 1 dar voi decideți cine e pe locul 1 și vă mulțumesc”, a explicat Jador pe Youtube.

Florin Salam si Jador ar putea canta impreuna

Acum, după ce ultima sa piesă, cântată cu Ruby a avut succes uriaș, Jador vorbește și despre o colaborare cu Florin Salam, artista care a cântat și cu ”regale manelelor”

”Mi-e drag de el (n.red. de Florin Salam) și îl iubesc de când eram mic. Sigur o să fac o piesă cu Florin Salam. Pregătim. O să facem ceva frumos”, a spus Jador despre o eventuală colaborare cu Florin Salam.