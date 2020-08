Leo de la Strehaia a pus la punct o petrecere de SF Maria cu multa mancare

Așa cum se obișnuiește în rândurile etniei din care provine, ziua de Sf. Maria este una în care petrecerile sunt de pomină, iar cheltuielile nu se mai socotesc...

Așa că, în ciuda faptului că afaerile îi sunt pe ”Butuci” și falimentul este inevitabil, Leo de la Strehaia nu s-a uitat la bani când a fost vorba de cheltuielile necesare petrecerii din ziua de Sf. Maria. Ba chiar mai mult, sfidând criza, ”Prințul Țiganilor” a decis ca anul acesta să pună la punct o chermeză cum nu s-a mai văzut, iar mâncarea să fie suficient de multă pentru un întreg regiment de oameni.

Astfel, sub supravegherea atentă a lui Alin, fiul său, în casa lui Leo de la Strehaia timp de o zi întreagă s-au făcut pregătiri care mai de care mai serioase pentru evenimentul din weekend. ȘI, normal, pentru asta, așa cum se obișnuiește, zeci de kilograme, dacă nu sute, de mâncare au fost pregătite. Astfel, pe lângă cei câțiva purceluși sacrificați pentru eveniment, Patroana și Anca de la Strehaia au avut grijă să prepare și alte bunătățuri precum mielul la ceaun, mămăligă, sarmalele precum și alte cărnuri preparate la grătar.

Așa cum era de așteptat, petrecerea, susțin sursele noastre, a fost una care s-a prelungit până târziu în noapte, iar mesenii, adunați în jurul mânăryurilor cu care ar fi putut hrăni jumătate din populația Strehaiei, au fost răsfățați și cu muzică de petrecere, iar familia lui Leo de la Strehaia nu s-a sfiit să danseze până la epuizare.

Culmea, excesele alimentare ale lui Leo de la Strehaia au devenit, din nou, din ce în ce mai dese, în ciuda recomandărilor medicilor care îi spun să fie cât mai atent la ceea ce mănâncă, istoricul său medical fiind unul de speriat, iar numărul infarcturilor fiind egalat doar de pofta cu care ”Prințul Țiganilor” devorează cefele de porc sau, mai nou, fripurile de vită extrem de scumpe....

Leo de la Strehaia, istoric medical de speriat

”Am poftit eu prea mult la tot felul de mâncăruri, iar eu nu prea am voie. Și, oricum, nu mi-am mai făcut de prea mult timp analize… Dar, dimineața mi-e cel mai greu, parcă nu îmi vine nici să mă mai trezesc. Trebuie să mă apuc, din nou, de regim, nu am ce să fac”, ne-a spus Leo de la Strehaia, în urmă cu ceva vreme, pe când se simțea foarte rău. Iar motivul este istoricul său medical, unul stufos până peste poate. Mai exact, acum cinci ani, Leo de la Strehaia a suferit, în plină stradă, un infarct, el fiind dus de urgență la spital de un amic. Acolo, ”Prințului Țiganilor” i s-a făcut prima intervenție chirurgicală, iar după două săptămâni, la Timișoara, a suportat-o pe a doua. În plus, problemele cu diabetul îi accentuează și mai mult cele cardiace, regimul- din care ar trebui eliminate complet grăsimile și mâncărurile grele- pe care trebuie să îl urmeze fiind de natură să îl țină în viață pe Leo de la Strehaia, mai ales că ”Prințul Țiganilor” a avut de curând și un atac vascular cerebral.

Leo de la Strehaia s-a împăcat cu Dana Criminala

Dacă afacerile sunt pe butuci, viața personală a lui Leo de la Strehaia este mai bună ca niciodată, împăcarea cu Dana Criminala fiind mai dulce ca oricând. De altfel, cei doi au mers împreună într-o vacanță ca o adevărată lună de miere, Leo de la Strehaia dându-se peste cap să îi facă toate poftele soției sale și cheltuind sume importante pentru cadourile dorite de brunetă. Culmea, împăcarea dintre Leo de la Strehaia și Dana Criminala s-a făcut în ciuda mamei ”Prințului Țiganilor”, ”Patroana” fiind supărată din cale afară cu privire la decizia pe care a luat-o fiul său.

”Ce îi mai trebuie? Asta e femeie bătrână, stă la plajă... Dă cu alifie pe ea să o vadă chinezu`... Ce să te mai uiți tu la ea, tu ești bolnav...”, i-a reproșat, din nou, Patroana care l-a acuzat că... muncește! ”Ai ajuns să muncești, tu nu poți să stai în picioare. Ce îți trebuie ție, stai lângă nepoței că suntem amărâți...”, a mai vituperat Patroana când a aflat că Leo de la Strehaia s-a împăcat cu Dana Criminala.