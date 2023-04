Ce s-a întâmplat în trecut a dus la divorțul dintre Deea și Dinu Maxer? Val de reacții în mediul online: „Săraca. Ea nu a apucat să traiască, să se distreze”

In articol:

Vestea că Deea și Dinu Maxer au divorțat a luat prin surprindere pe toată lumea, în special pe fanii lor, care i-au îndrăgit și i-au apreciat. De precizat este că, cei doi foști soți au divorțat chiar în ziua în care au făcut anunțul legat de separare și, imediat după vestea divorțului, cu toții au început să spună vrute și nevrute despre despărțirea celor doi.

Internetul a fost împărțit în 2 tabere și, în timp ce mulți îi luau apărarea lui Dinu Maxer, găsind-o vinovată pe Deea de acest divorț, au existat totuși și persoane care au fost de partea tinerei, fiind de părere că despărțirea s-a produs tocmai din cauza diferenței de vârsta, asta pentru că relația lor a început atunci când bruneta era doar o adolescentă, iar el avea deja 30 de ani.

„Astia care ii plangeti de mila lui, ganditi-va ca ea avea 15 ani cand a luat-o, el 33. La 18 ani a luat-o de nevasta, la 20 a facut-o mama. Ea nu a apucat de traiasca, sa se distreze, de aia, acum la 30, face ce trebuia sa faca la 20. La 20 avea copil si alapta, la 30 danseaza bea bar si da shoturi. Ea era o copila, el trebuia sa faca inchisoare in mod normal. Ca a vrut divortul, pai saraca nu a stiut de alt barbat in afara de Maxer. Dinu trebuie ca pe viitor, daca vrea iubire si relatii, sa caute femei mai de varsta lui, cu experienta de viata si intelepciune, nu copile pe care sa le manipuleze. Lasa, Dinule, bunaciunile de 20 de ani cand tu ai 50 si cauta ceva care sa iti aduca implinire sufleteasca. Nu stiu ce a fost intre ei, insa eu sunt 100% de partea ei. E tanara, vrea sa se dezvolte, sa faca lucruri cu viata ei, sa experimenteze ce nu a putut cand era mai mica, fiindcs Maxer a pus-o la cratita si cu copil in brate. Asta e problema, fetele nu sunt invatate ca trebuie sa fie altceva, mai multe decat mame si neveste. Asa multe cauta printul, sa se marite si sa faca copiii si ajung la o varsta cand isi dau seama ca stai, ca viata e mai mult decat atat”, a fost părerea unui internaut.

Ce a spus Dinu Maxer, după ce Deea a fost acuzată de infidelitate

Dinu Maxer a fost cel care a dorit să iasă public pentru a vorbi despre motivele divorțului de Deea Maxer, tânăra dorind să păstreze tăcerea, fără a oferi detalii. Deși a fost acuzată de infidelitate în căsnicia cu fostul ei soț, aceasta nu a dorit să vorbească, cel care a făcut dezvăluiri despre acest aspect fiind tot Dinu, care a explicat că toate zvonurile sunt false.

„Până în momentul divorțului nimeni, nicio ea pentru mine, sau el pentru Deea, nu au intervenit, astfel încât să ne despartă, nu a existat o a treia persoană. Eu nu am o prietenă, ea nu are prieten. Suntem amândoi singuri.(...) Dacă eu astă seară ies în club și mă duc să mă distrez și cineva îmi aduce o frumusețe lângă mine și eu apar cu ea poimâine la un restaurant, asta nu înseamnă că femeia respectivă este cea care a despărțit cuplul Maxer”, a mărturisit Dinu Maxer, în cadrul emisiunii lui Cristi Brancu.