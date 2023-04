Ce s-a întâmplat înainte de căsătoria Adrianei Bahmuțeanu cu George Restivan?! Nici măcar mamele lor nu au știut că vor face pasul cel mare: „Am ținut secretul”

In articol:

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan sunt foarte fericiți, căci în urmă cu doar câteva zile, cei doi îndrăgostiți au devenit oficial soț și soție. Fericitul eveniment ar fi trebuit să aibă loc în vara acestui an, însă jurnalista și soțul ei i-au luat pe toți prin surprindere cu anunțul legat de faptul că nunta a avut deja loc, chiar la o biserică din Ucraina, în semn de protest că aceasta se va închide.

Totodată, cei doi proaspeți soți au mai precizat că nici măcar mamele lor nu au știut de căsătorie, alegând să facă acest pas în mare secret, fiindu-le alături doar nașii.

Citește și: Mesajul transmis de Silviu Prigoană, după ce a aflat că Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit în secret. Fostul soț al brunetei a avut o reacție incredibilă

Ei bine, totuși, Adriana Bahmuțeanu a mai împărtășit publicului său și ce s-a întâmplat înainte de a ajunge în fața altarului. Cei doi au soți au trecut prin niște peripeții, din cauza actelor, motiv pentru care au fost chiar la un pas de a renunța la nuntă.

Citeste si: „A ajuns lângă femeia pe care a iubit-o ca pe ochii lui”. Doi copii din Olt au rămas orfani, după ce părinții lor s-au stins din viață la doi ani distanță- kanald.ro

Citeste si: Un fotbalist celebru a rămas paralizat după ce s-a distrat alături de prieteni. O băutură l-a adus în această situație. Ce conținea- stirileprotv.ro

„ Nu am anunțat, am ținut secretul. Nu au știut nici măcar mămicile noastre, altfel intrau în panică. Am avut peripeții la graniță. Am fost în Bucovina de nord. Era să nu ne mai ducem. Am avut niște încurcături cu actele și eu la un moment dat renunțasem, moment în care s-a trezit balaurul (nr. George Restivan) și a zis că trebuie să ne căsătorim. Am întârziat vreo două ore. A fost o aventură, s-a terminat cu bine. ”, a declarat Adiana Bahmuțeanu, pentru un post TV.

Adriana Bahmuțeanu, George Restivan și nașii lor de cununie [Sursa foto: Instagram]

Ce a dezvăluit Adriana Bahmuțeanu despre petrecerea de nuntă

Deoarece fanii au fost extrem de curioși să afle când va avea loc petrecerea de nuntă, Adriana Bahmuțeanu a făcut o serie de declarații și pe baza acestui subiect, explicând că evenimentul se va întâmpla, la un moment dat, însă nici până acum ea și George Restivan nu au reușit să găsească o dată potrivită, pentru a-i avea pe toți cei dragi alături.

Citește și: Adriana Bahmuțeanu, amintiri emoționante din copilărie. Vedeta ne-a dezvăluit ce a învățat-o bunica să facă pentru prosperitate| EXCLUSIV

„ Petrecerea de nuntă va fi la un moment dat în viață, pentru că tot nu am reușit să ne găsim data. S-a decalat toată chestia, trebuia să fie gata până acum. Urmează.", a mai dezvăluit vedeta.