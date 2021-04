Ce s-a întâmplat între Ana Porgras și Zanni la Survivor România. Fosta gimnastă a dat cărțile pe față: ”E mai mult decât o relație de dragoste”

In articol:

Ana Porgras și Zanni au avut o relație specială în competiția Survivor România 2021. Fanii emisiunii au văzut că se leagă ceva frumos între cei doi faimoși, acest lucru fiindu-le confirmat de reacția lui Zanni, după ce Ana a părăsit competiția fenomen de la Kanal D. Zanni a început să plângă după ce Ana Porgras a fost eliminată, duminică seara, din emisiunea Survivor.

Concurentul a strâns-o tare în brațe, luându-și rămas bun, iar mai apoi Zanni a izbucnit în lacrimi.

Ana Porgras a mărturisit că nu i-a văzut reacție lui Zanni, pentru că ea deja plecase. Fosta concurentă de la Survivor a explicat că nu se aștepta ca faimosul să reacționeze așa, însă a simțit că acestuia îi pare rău de eliminarea ei.

” Eu plecasem, nu i-am vazut reactia atunci, nu ma asteptam sa reactioneze chiar asa, dar am simtit parerea lui de rau atunci cand l-am strans in brate. Noi am avut o relație speciala, mai ales acolo in jungla, fara lumea de acasă. Ne-am sustinut unul pe celalalt, am avut momente in care mi-am dorit să plec iar Zanni a fost cel m-a sustinut. Nu am o relatie cu Zanni, relatia noastra e foarte speciala, e mai mult decat o relatie de dragoste, de prietenie. O sa il astept la aeroport, abia astept. Eu sunt genul de persoana care nu tine ura, as astepta pe toata lumea la aeroport. Sper din suflet sa castige un Faimos, cine merita, dar de la Faimosi”, a spus Ana Porgras.

Ana Pogras, despre nominalizarea făcută de Jador

Ana Porgras a făcut declarații despre nominalizarea primită din partea lui Jador. Fosta gimnastă spune că cel care merita să fie nominalizat spre eliminare era Cătălin Moroșanu, cel pe care ea l-a și votat în consiliu.

” Jador nu mi-a spus nimic inainte, singura conversatie pe care am avut-o a fost dupa prima nominalizare si l-am intrebat de curiozitate de ce m-a nominalizat și a spus că a votat Ana din punct de vedere sportiv. Nimeni nu si-ar fi dorit sa plece nimeni, cred ca si Jador a realizat ce a facut dupa ce m-a nominalizat. Eu am zis de la inceput ca voi vota sportiv. Cel care ar fi meritat să fie nominalizat era Cătălin Moroșanu, dupa cum s-a vazut si la votul meu de la Consiliul de nominalizare. Nu vreau sa cred că echipa a lucrat împotriva mea. Nu vrea să cred că a vrut să dea în Zanni prin mine”, a mai spus Ana Porgras, la Teo Show.