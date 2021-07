Ce s-a întâmplat între Zanni și Elena Marin, când nu erau filmați! „Am pus ambele maini, nu doar una”. Câștigătorul Survivor România, dezvăluiri incendiare

Elena Marin și Zanni [Sursa foto: Instagram] 16:40, iul 20, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Zanni și Elena Marin au dus un război al declarațiilor încă de la debutul Survivor România 2021 pe micul ecran. Nu exista ediție în care cei doi să nu-și arunce replici acide și să nu fie implicați într-un scandal.

Totuși, după ce concursul și-a desemnat căștigătorul, iar toți concurenții s-au reîntors în România, au început să curgă declarațiile incendiare cu ceea ce se întâmpla în Republica Dominicană atunci când camerele de filmat nu erau în preajmă. Căștigătorul Survivor Români a a făcut dezvăluiri incredibile în emisiunea Teo Show și i-a lăsat pe telespectatori cu gura căscată. Iată ce a povestit Zanni!

Elena Marin și Zanni [Sursa foto: Instagram]

Zanni a pus mâna pe posteriorul Elenei Marin!

Artistul aruncă bomba! Nimeni nu ar fi anticipat un astfel de gest din partea lui Zanni, mai ales că el și Elena Marin nu se aveau neapărat la suflet. Se pare că dansatoarea a avut nevoie de ajutor pentru a se spăla de nisipul de pe spate, iar Zanni a fost mai mult decât binevoitor să-i ofere nu doar o mână de ajutor, ci două. Așa a ajuns el să o atingă pe posterior pe cea pe care a contestat-o jumătate de an și la adresa căreia a adus mai multe acuzații de-a lungul show-ului de supraviețuire.

„Nu doar că am luat-o în brațe, am si pus mâna direct, m-am dus direct la țintă. Nu ai să crezi cu cine! Ei su fost martori. Ține-ți prietenii aproape și dușmanii și mai aproape. I-am pus mana pe posterior Elenei Marin, cand ne-am dus după traseu să ne spălăm. Erau mai mulți acolo și mi-a zis să îi dau cu apă că avea nisip pe spate. Era și Sebi și se uita la mine, Cosmin, Ștefan. Și mă uitam la ea, am vazut ca e asa jucausa si i-am spus „vezi ca ai nisip și pe fund” si a zis „pai spala-ma” si am pus mana acolo și nu doar am dat cu grijă, am pus ambele maini, nu doar una. Chiar era foarte mult nisip acolo. Sunt băiat săritor”, a declarat în urmă cu puțin timp Zanni, la Teo Show.

Declarațiile făcute de Zanni au fost confirmate și de Ștefan, care a asistat la întreaga scenă.

„La râu, eram și eu acolo. Adevărul e că avea nămol foarte mult, Zanni a ajutat-o. Nu avea cum să intre așa în baracă, îi dau dreptate lui Zanni”, a povestit Ștefan Ciuhulescu.

Cum a caracterizat-o Zanni pe Elena Marin, după ce s-a reîntors în România

În urmă cu o săptămână, Zanni a revenit cu trofeul Survivor România, iar în primele sale interviuri a fost întrebat despre cum i se pare Elena Marin, iar fostul Faimos a spus exact ceea ce crede fără ocolișuri.

„O scena de teatru in picioare, mi se pare ca nu am cunoscut-o niciodata. Cand ma uitam la ea vedeam o femeie plina de frustrari, care nu are acasa ce si-ar dori. O femeie nemultumita, care voia sa ajunga undeva chiar daca nu merita, voia sa smulga ce nu era al ei si sa fuga cu el”, a declarat căștigătorul Survivor România în urmă cu o săptămână.