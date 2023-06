Ce s-a întâmplat la prima întâlnire dintre Dana Roba și soțul ei, Daniel: "Eu am simțit că el va fi soțul meu" | EXCLUSIV

In articol:

Soțul Danei Roba se află în prezent în arest, după ce a lovit-o pe vedetă cu ciocanul în cap.

Make-up artistul a ajuns de urgență la spital, acolo unde a fost operată timp de mai bine de nouă ore. Vedeta a fost la un pas de moarte.

Cei doi au împreună două fete și trăiau o poveste de dragoste la Timișoara. În trecut, Dana Roba a vorbit extrem de frumos despre bărbatul care i-a dăruit doi copii și spunea că încă de la prima întâlnire a știut că el avea să fie omul cu care urma să se căsătorească. Nimic însă nu avea să prevestească tragedia care s-a întâmplat la începutul acestei luni, atunci când make-up artistul vedetelor a trecut prin clipe de coșmar.

Cum s-au cunoscut Dana Roba și actualul soț

Soțul Danei Roba este arestat în prezent, după ce a băgat-o pe vedetă în spital, în urmă cu trei săptămâni. Totuși, atunci când s-au cunoscut nimic nu avea cum să prevestească tragedia prin care bruneta a trecut.

Dana Roba și Daniel s-au cunoscut după ce amândoi s-au pocăit. Un prieten comun a fost puntea de legătură între ei, iar mai apoi au ieșit la o cafea, așa cum a povestit chiar bruneta la WOWnews, în urmă cu câțiva ani.

"Noi ne-am cunoscut după ce ne-am pocăit amândoi. Noi nu ne cunoșteam înainte, nu l-am văzut pe Daniela în viața mea înainte în Timișoara. Adică umblam în aceleași localuri, dar noi nu ne-am văzut decât în momentul în care cineva ne-a făcut cunoștință la aceeași biserică.

Mi-a plăcut foarte mult de el, mi-a plăcut că era un om foarte calm, cu chestia asta m-a atras foarte tare. Mi-a plăcut că a avea ochii verzi și am zis că face copii frumoși, pe el trebuie să-l iau de bărbat", a povestit Dana Roba, în emisiunea Corneliei Ionescu.

Dana Roba a știut de la prima întâlnire că Daniela va fi soțul ei

Make-up artistul s-a îndrăgostit pe loc de bărbatul care i-a devenit soț. Chiar la prima lor întâlnire, Dana Roba a mărturisit că și-a sunat sora și i-a spus că și-a cunoscut alesul inimii.

L-a trecut "soțul" chiar și telefon, iar după acea zi a mai urmat o întâlnire. În trei luni s-au căsătorit, așa cum a povestit Dana Roba și mai apoi au venit și copiii.

"Eu la prima întâlnire cu el l-am trecut soțul meu iubit în telefon și de atunci îl am tot așa. Eu am simțit că el va fi soțul meu.

La prima întâlnire, eu am sunat-o pe sora mea și i-am zis că mă mărit.(...) După trei luni ne-am căsătorit și după patru luni am rămas însărcinată. Viața mea de acum este prea tare, este senzațională", a povestit Dana Roba, în 2020.

Dana Roba, primele declarații după ce a ieșit din spital

În urmă cu trei săptămâni, o adevărată drama s-a întâmplat în familia Danei Roba. Femeia a fost atacată cu un ciocan de soțul său și lovită în cap. A ajuns de urgență la spital, unde medicii au făcut tot ce le-a stat în putință să îi salveze viața.

Vedeta a supraviețuit, iar în urmă cu câteva zile a vorbit la România TV despre drama pe care a trăit-o în noaptea groazei și cum se simte în prezent.

"Niciun medic nu mi-a garantat viață la cât de groaznică a fost bătaia. Mă mir și eu. Nu am putut să mă uit la pozele cu mine până azi noapte, a fost prima dată când m-am uitat și am rămas șocată, nu îmi vine să cred că sunt eu și consider că Dumnezeu mi-a dat o a doua șansă la viață. Toți medicii au fost 100% convinși că o să mor.

Toți medicii mi-au spus că intru în operație, dar fără nicio șansă de viață.(...)Dumnezeu a luptat pentru mine. Eu, când am văzut pozele nu am putut să mai dorm toată noaptea. Am rămas șocată de cât de rău am arătat.

Nu-mi vine să cred cum am arătat și cum arăt acum. Nu mă recunosc. Arătam ca un om mort.(...) Când o să mă fac bine, o să vreau să dau ochii cu el, pentru că am fost o femeie foarte bună! Nu a muncit nicio zi din viața lui. Eu am muncit pentru toată lumea și am întreținut doi copii foarte bine! Fetele mele au fost la școli private.

Și când am considerat că nu mă mai iubește, în ianuarie, când am împlinit 7 ani de căsătorie nu mi-a cumpărat o floare! Și atunci mi-am dat seama că omul nu mă mai iubește și că nu mai vrea să continue cu mine. Și am zis ok, atunci am să bag divorțul. Și am băgat divorțul, pe cale amiabilă. Noi peste două zile înainte să mă bată aveam de semnat pe cale amiabilă la notar", a declarat Dana Roba pentru România TV.

