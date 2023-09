Ce s-ar putea ascunde în spatele ultimelor declarații făcute de Loredana, tânăra care și-a înjunghiat cea mai bună prietenă în Mangalia: "Realizează că își poate micșora pedeapsa" | EXCLUSIV

In articol:

Crima de la Mangalia a îngrozit România la jumătatea acestei veri. Loredana, o tânără în vârstă de 19 ani și-a ucis cu sânge rece cea mai bună prietenă, într-o cameră de hotel din Mangalia. Cele două fete se aflau pe litoral la muncă, ele fiind angajate pe timpul verii la un hotel.

După ce i-a luat viața celei mai bune prietene, Loredana a înghesuit trupul neînsuflețit al acesteia într-o valiză și a lăsat trollerul într-un parc din Mangalia. Fata a fost reținută și arestată la scurt timp, iar în prezent se află în spatele gratiilor. Loredana și-a recunoscut faptele și a mărturisit că regretul gestul pe care l-a făcut.

Recent, fata a făcut mai multe declarații cu privire la gestul său și mărturisește că stătea și plângea lângă patul Alinei, tocmai pentru că nu își dorea să o rănească, potrivit Gândul. Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu reputatul criminalist Dan Antonescu, pentru a descifra mesajele din spatele afirmațiilor făcute de Loredana în spatele gratiilor.

Alina, tânăra ucisă la Mangalia [Sursa foto: Facebook]

Loredana a spus filmul crimei de la Mangalia

Loredana a spus filmul crimei de la Mangalia

"În timp ce era întinsă în pat, cu lumina stinsă, eu eram lângă patul ei, ea fiind cu fața spre perete, moment în care Alina s-a mișcat, eu plângeam pentru că nu voiam să o înjunghii, însă m-am speriat și am lovit-o cu cuțitul în gât când Alina s-a întors către mine. Imediat, Alina s-a ridicat din pat asupra mea, eu scăpasem cuțitul, Alina m-a lovit cu pumnul în față, moment în care am căzut eu la pământ.

În cădere, am dărâmat scaunul din cameră și probabil atunci s-a produs zgomotul(...) După ce am lovit-o pe Alina, am împins-o de pe mine, moment în care i-am pus mâna la gură pentru că bătuseră persoanele respective la ușă. Cam tot acum Alina începuse să horcăie și să se producă decesul, se vedea că nu mai are putere.

Când i-am pus mâna la gură Alinei, m-a și mușcat de mâna dreaptă. Menționez că în cameră era întuneric și când am lovit-o, nu am văzut unde o lovesc, eu nu am vrut să o omor și încă nu realizez de ce am pus mâna pe cuțit", a spus Loredana în fața anchetatorilor, potrivit Gândul.

Fata a povestit cu lux de amănunte tot ce s-a întâmplat în camera de hotel și mărturisește că își dorește să își continue liceul în spatele gratiilor. Totodată, Loredana a mărturisit că își regretă fapta și chiar a recunoscut că i s-a întâmplat să își viseze victima.

"Încă o dată, regret fapta pe care am săvârșit-o și îmi pare foarte rău de ce s-a întâmplat, am momente când încă mă gândesc la ea, am avut chiar și un coșmar cu Alina și am început să mă rog să mă ierte", a mai spus aceasta, potrivit sursei citate anterior.

Loredana, autoarea crimei din Mangalia [Sursa foto: Captură YouTube]

Ce spune un reputat criminalist despre declarațiile Loredanei

Jurnaliștii WOWbiz.ro au luat legătura cu criminologul Dan Antonescu, pentru a realiza portretul fetei aflate în prezent în spatele gratiilor. Tânăra a susținut că a început să plângă tocmai pentru că nu și-ar fi dorit să o rănească pe prietena ei, iar Dan Antonescu ne-a explicat ce presupune această afirmație.

"Este o atitudine întâlnită destul de des în cazurile de omor în care inițial autorul nu recunoaște comiterea faptei, dar în timp realizează că doar cu sinceritate, doar prin colaborarea cu anchetatorii își poate micșora pedeapsa. Poate invoca în instanță niște circumstanțe atenuante cât de cât.

Atunci apar astfel de declarații. Dacă nu ar fi fost reținută, dacă nu ar fi fost băgată în arest preventiv, probabil că și-ar fi susținut în continuare nevinovăția, dar văzând că ea este în continuare în arest și acesta se prelungește și perspectiva o reprezintă mulți ani de pușcărie, ea și-a schimbat atitudinea.

Din ce știu eu, a trecut și la un alt cult religios, acum stă toată ziua și se roagă pentru iertarea păcatelor. Spune în stânga și în dreapta că regretă, iar declarația ei cum că se uita la prietenă și nu se îndura să o înjunghie, este o chestie fără sens, doar o încercare de a-și mai spăla cumva imaginea, fie în fața publicului, fie în fața anchetatorilor și implicit în fața instanței", a explicat Dan Antonescu, pentru WOWbiz.ro.

