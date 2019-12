Tentațiile de ordin culinar sunt în această perioadă a anului extrem de mari. Sărbătiorile de iarnă vin la pachet cu preparate absolut delicioase de la care tuturor ne este greu să ne abținem. Exagerările se pot însă lăsa nu doar cu kilograme în plus, ci și cu probleme de sănătate.

Pentru a evita orice tip de probleme în perioada Crăciunului și a Revelionului, nutriționistul italian Gianluca Mech ne oferă câteva sfaturi prețioase de care ar fi bine să ții cont. Iată cum să reziști tentațiilor de Sărbători!

“1. Nu pleca la restaurant sau la o masă festivă cu stomacul gol, fiindcă astfel riști să mănânci mai mult decât este cazul atunci când te vei așeza la masă. Alege întotdeauna gustări precum fructe, legume sau iaurt.

2. Măsoară-ți porțiile! Poți mânca orice, însă totul cu moderație!

3. Alege preparate cât mai sănătoase cu putință și încearcă pe cât posibil să eviți preparatele prăjite, foarte grase sau pe bază de carne procesată.

4. Dacă nu poți rezista în fața cozonacului, încearcă să te rezumi la o singură felie. Ai însă grijă să fie de cea mai bună calitate, fără fructe confiate și ingrediente care îți pot dăuna.

5. Încearcă să faci mișcare! Mersul pe jos este un exemplu de activitate care îți ține metabolismul în priză!

6. Băuturile alcoolice au multe calorii, dar nu conțin deloc nutrienți necesari organismului. Poți bea un singur pahar de vin ori șampanie, dar aveți grijă să consumați și apă!”, spune nutriționistul Gianluca Mech!

Gianluca Mech este unul dintre cei mai apreciati nutritionisti, la nivel international, sfaturile sale fiind urmate inclusiv de staruri precum Anastasia Soare, Sarah Ferguson, Ducesa de York, Ornela Mutti sau Silvio Berlusconi.

Gianluca a lansat anul trecut doua campanii importante impotriva obezitatii, care trag un semnal de alarma in ceea ce priveste inmultirea cazurilor in randul copiilor si al adolescentilor. Campania din Statele Unite ale Americii a fost lansata alaturi de Ivana Trump, iar in Europa alaturi de Ducesa de York, Sarah Ferguson.