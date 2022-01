Ce sa le daruiesti celor dragi de sarbatori

In articol:

Sarbatorile de iarna sunt cele mai bune prilejuri de intalnire cu cei dragi. Dupa un an de zile, de Craciun si de Revelion cauti sa te intalnesti cu rude si apropiati si iti exprimi afectiunea ce le-o porti printr-un cadou.

Statie de incarcare wireless

Darul poate fi simbolic sau exorbitant, in functie de persoana care il primeste si de relatia pe care o aveti. Iata cateva idei care te vor ajuta sa completezi lista Mosului pe ultima suta de metri.

De telefonul mobil am devenit dependenti in urma cu multi ani. Intre timp insa s-au adaugat smartwatch-ul si castile bluetooth fara de care nimeni nu mai iese din casa. Toate aceste gadgeturi depind de starea bateriei, asadar ai nevoie de cat mai multe prize si incarcatoare prin casa. Cei care apeleaza la varianta clasica trebuie sa indure imaginea cablurilor insirate pretutindeni. Daca doresti sa-i scutesti pe cei dragi de aceasta grija, ofera-le de sarbatori o statie de incarcare wireless, pentru mai multe dispozitive simultan. Aparatul in sine este un accesoriu perfect pentru noptiera sau birou, disponibil in mai multe modele de finisaje si culori.

Bijuterii

Pentru doamne si domnisoare nu exista limita in ceea ce priveste bijuteriile. Accesoriile pe care le poarta o femeie pot fi reinventate din cele mai diverse tinute. Materialul poate varia de la gablonturi pana la metale si pietre pretioase cu multe carate. Tine cont de varsta, preferinte, stil de viata si relatia pe care o ai cu persoana careia ii oferi un astfel de dar.

Cerceii, lanturile, pandantivele, bratarile, brosele, butonii sunt doar cateva exemple de produse din care poti alege. Avantajul unui metal pretios este ca poate fi pastrat si oferit din generatie in generatie.

Multimedia

Pandemia ultimilor ani ne-a tinut la distanta pentru a ne proteja.

Cartea potrivita

Lipsa celor dragi a fost compensata prin prezenta pe diverse dispozitive, de la telefon si tableta la laptop si computer. Schimbul de fotografii si imagini video nu a fost niciodata mai intens decat in aceasta perioada, uneori pentru simplul motiv de a alina dorul de oameni pe care nu i-ai mai vazut. Daca vrei sa imbunatatesti calitatea audio si video a convorbirilor cu oamenii pe care ii pretuiesti, incearca o tableta de pe mobino.ro , de dimensiunile potrivite, cu suficienta autonomie a bateriei. Acelasi dar reprezinta o idee perfecta de cadou si pentru tineri, mai ales ca scolile si facultatile penduleaza inca intre prezenta fizica si activitate online.

Desi traim in epoca digitala, lectura clasica se incapataneaza nu doar sa supravietuiasca, ci chiar sa se dezvolte. Editurile si librariile raporteaza vanzari record in pandemie, semn ca oamenii profita de timpul castigat in ultima vreme pentru a se delecta cu o carte buna. Sezonul de iarna isi intampina intotdeauna cititorii cu titluri noi adaptate oricarei varste si celor mai diverse gusturi. De la copii la seniori vei putea gasi o carte cu mesajul potrivit. In special pentru cei mici cartile reprezinta mai mult decat un dar, pot fi prilejul unor adevarate lectii de viata. Tot printr-o carte iti poti exprima dragostea fata de persoana iubita sau respectul ce il porti cuiva. Fie ca esti o persoana timida sau extrovertita, o carte buna este prilejul perfect de a te deschide in fata celui ce o primeste. In ceea ce priveste valoarea darului, dincolo de simbol, exista editii princeps si colectii ce se transforma in adevarate bijuterii si imbogatesc nu doar cultura, ci si biblioteca primitorului.

Obiceiul de a darui se manifesta mai cu seama in sezonul de iarna. Atmosfera din societate, luminile si cantecele, vacanta de sarbatori te imbie sa petreci timp de calitate impreuna cu oamenii dragi. In familie, la scoala sau la birou cu prilejul traditionalului Secret Santa sau in orice alt context trebuie sa fii pregatit ca darurile tale sa devina memorabile.

