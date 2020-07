In articol:

Culiță Sterp a recunoscut cu mândrie că a trebuit să muncească pentru a-și îndeplini visul: acseta a povestit în cadrul unei emisiuni de telviziune lucrurile la care a trebuit să renunțe pentru a-și vedea visul împlinit.

În viața tuturor artiștilor vine un moent în care sunt puși să aleagă între timpul liber, petrecut cu familia, și cariera pe care au au. Prin aceste momente și decizii grele a trecut și Culișă, când a fost nevoit să renunțe la clipele pe care le mai putea petrece cu cei apropiați, alegând să muncească și să meargă la concerte. Acesta a fost planul artistului pentru a-și duce la bun sfărșit visul cel mare: și-a construit casa de vis în care urmează să se mute!

”Am cântat în fiecare Crăciun și Paște. Am tras mai tare că tocmai ce mi-am cumpărat și eu casa. E o satisfacție foarte mare când știi că faci totul pe spatele tău. ”, a explicat Culiță Sterp.

Detalii melancolice din copilăria lui Culiță Sterp

Artistul a povestit ulterior, cu drag și melancolie, felul în care și-a petrecut acesta copilăria alături de părinți și frate. Aflăm chiar cine era fratele mai cuminte!

”În zilele noastre nu mai găsești o copilărie așa cum am avut noi. Ne jucam cu câte un purcel, cu câte un miel. Mergeam vara la râu, mergeam desculț, iarna la săniuș. A fost frumos. Eu am fost cel mai năzdrăvan, mai plecam de acasă. Am plecat două zile de acasă cu bicicleta și m-a dat dispărut. Mama încerca să ne împace, că tata era mai mult plecat la animale.”, a mai continuat artistul, în cadrul emisiunii.