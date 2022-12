Ce sacrificii a făcut Ecaterina Ladin, alias Dalida, pentru carieră? „Copilul mă respingea. Nu mai știa cine sunt când veneam acasă.”

In articol:

Ecaterina Ladin, cunoscută pentru personajul Dalida, din celebrul serial, a făcut sacrificii mari pentru a ajunge în punctul acesta al carierei. Aceasta se bucură de un real succes în viața sa profesională, însă pe plan personal, a renunțat la multe lucruri pentru a-și îndeplini visul de a deveni o actriță cunoscută.

Ecaterina Ladin a trecut prin mai multe momente dificile în viața sa, unul dintre ele fiind acela când nu știa dacă să aleagă să rămână alături de copiii ei acasă sau să-și continue cariera. Din fericire, actrița a fost susținută în totalitate de soțul ei și a reușit să facă față tuturor încercărilor vieții.

Din cauza programului încărcat, copilul Ecaterinei Ladin nu o mai recunoștea

Fiind tot timpul încărcată din cauza filmărilor și având un program aglomerat, Ecaterina Ladin ajungea foarte târziu acasă. Astfel, s-a ajuns la momentul în care propriul ei copil nu a mai recunoscut-o.

„ Filmam pentru serial, mă trezeam la 5:00 și de acolo, cum terminam, în mașină și fuga la repetiție. Când aveam o zi liberă de filmare eram toată ziua aia la repetiții. Să recuperez ce am pierdut în zilele în care nu am fost. Două luni de zile am avut cantonament. Copilul mă respingea că nu mă mai recunoștea. Nu mai știa cine sunt când veneam acasă.”, a declarat Ecaterina Ladin, pentru Ego.ro

Ecaterina Ladin, susținută de soțul său

Cu toate că momentele dificile erau tot mai multe și programul încărcat nu îi permitea să aibă timp de relaxare și liniște alături de familia sa, soțul ei a fost tot timpul lângă ea, susținând-o la fiecare pas. Mai mult decât atât, soțul Ecaterinei Ladin s-a ocupat de toate treburile casnice și de îngrijirea copiilor, doar pentru ca artista să nu renunțe la cariera sa.

„Noi avem pe cineva care ne ajută tot timpul, o doamnă, de când Marcu avea un an și jumătate, dar doamna aceea nu poate să doarmă la noi, stă și ea câteva ore, mai vine mai pleacă. Tot Laurențiu, soțul meu, este în spatele meu, primul și cel mai înfocat susținător. El e ajutorul meu. Dar și Marcu, băiatul mai mare. El este ajutorul meu cu celălalt băiețel. Câteodată îmi zică că ce bine că i-am făcut la o distanță atât de mare că am ajutor în casă.

(…) Nu cred că a fost gelos sau poate nu mi-a arătat, sau poate nu a zis, dar am încercat să acordăm atenție amândurora. Aceeași atenție. Ăsta mic e mai gelos pe ăsta mare. Îl mai și supără. Îi țin în brațe pe amândoi că pentru mine nu contează că unul are 7 ani și unul 2 ani. Amândoi sunt la fel pentru mine, sunt bebelușii mei, îi pup. Cel mic nu înțelege de ce trebuie să-l țin și pe cel mare în brațe. Cumva gelozia este în partea cealaltă. Dar în schimb se înțeleg. Marcu este înțelept, răbdător și înțelegător", a mai adăugat Ecaterina Ladin.

