Ce salariu are Viorica Dăncilă la BNR. Cum a ajuns consilierul de strategie al guvernatorului

Viorica Dăncilă, fostul premier al României, este consultant în cadrul BNR, pe probleme de strategie.

Viorica Dăncilă, consultant BNR din 15 mai

După numirea în funcție a Vioricăi Dăncilă, directorul de comunicare al BNR, Dan Suciu, a precizat că "experiența de prim-ministru și cunoștințele pe care le are în domeniu" a fost motivația pentru această funcție.

Adrian Vasilescu, consilier în cadrul BNR, a făcut unele precizări cu privire la funcția pe care o ocupă Viorica Dăncilă.

”Doamna Dăncilă nu este consilier al guvernatorului BNR, ci consultant în cadrul departamentului de trecere la Euro- Departamentul Economie Verde. Doamna Dăncilă are experienţă la Bruxelles, ca europarlamentar, a fost prim- ministru, are relaţii cu ecologiştii la nivel european şi poate să deschidă foarte multe uşi. Ea va fi folosită pentru astfel de întâlniri, pentru că România are nevoie de lobby în acest proces de trecere la euro. Pentru acest proces, pe care BNR îl susţine, s-a creat un departament special cu mai multe birouri- Euro, Geopolitică, Economie reală şi economie bancară, Bănci centrale, Monede digitale şi Economie verde.

Tot acest departament va avea birourile la Clubul BNR, unde şi doamna Dăncilă va avea un birou.

Dosarul de trecere la euro este extrem de complicat, iar în acest proces BNR este inginerul şef şi trebuie să se ocupe de partea tehnică.

Ioan Mircea Paşcu, fost lider PSD şi fost europarlamentar, va fi consultant în departamentul de Geopolitică, iar Petre Roman va oferi cursuri de politici europene în cadrul acestui proces.”,

a spus Adrian Vasilescu.

Ce salariu are Viorica Dăncilă la BNR. Cât a câștigat ca prim-ministru

Cât a câștigat Viorica Dăncilă ca prim-ministru

Pentru funcția pe care o ocupă la Banca Națională a României, Viorica Dăncilă va primi un salariu de aproximativ 16.000 de lei pe lună, potrivit hotnews.ro.

Din declarația de avere din 2019, depusă atunci când a candidat la alegerile prezidențiale, aflăm veniturile deloc mici ale Vioricăi Dăncilă.

Din cele șase luni de mandat de prim-ministru, Dăncilă a câştigat, în total, aproximativ 142.500 de lei. Tot din declarația de avere, aflăm că pentru funcţia de europarlamentar a fost răsplătită cu 32.678 de euro.

Pe lângă aceste sume,conform declaraţiei de avere din 2019, aflăm că Dăncilă avea în conturile în lei suma de 518.218 de lei. De asemenea, ea avea 57.615 euro în patru conturi şi 18.233 de dolari într-un alt cont bancar.

Totodată, ea deţine mai multe terenuri şi case și are şi bijuterii în valoare de 5.000 de euro.

Cine este Viorica Dăncilă

Viorica Dăncilă are 57 de ani și a fost prim-ministru al României în perioada 27 mai 2019- 26 noiembrie 2019. Ea a pierdut mandatul în urma moțiunii de cenzură când au venit la putere Ludovic Orban și Florin Cîțu.