Ce șanse are justiția din țara noastră să-l aducă înapoi pe Mario Iorgulescu? Adrian Cuculis, avocat: „România a rămas la mâna italienilor” | EXCLUSIV

Joi, 18 august, Tribunalul București a decis să deschidă procesul lui Mario Iorgulescu pentru omor, într-un dosar care datează din septembrie 2019.

Adrian Cuculis, avocat: „Dacă inculpatul nu este prezent la proces și nu este prezent nici la pronunțarea hotărârii de condamnare, acesta poate să facă contestație oricând și să facă recurs.”

Din cauza unor tulburări psihologice de care ar suferi Mario Iorgulescu, invocate de tabăra apărării în instanță, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, nu a putut fi adus în țară până acum.

Instanța a încercat, înaintea începerii judecății, să ia legătura cu Mario Iorgulescu prin videoconferință, pentru a-l întreba dacă este sau nu de acord să revină în țară pentru o expertiză psihiatrică. Acest lucru nu a fost posibil și, mai mult, apărarea a refuzat deplasarea unei comisii la Tribunalul din Brescia pentru audieri. În absența inculpatului din proces, chiar dacă s-ar da o sentință definitivă, punerea ei în executare ar fi problematică, spune avocatul Adrian Cuculis.

„Procesul în lipsă se poate desfășura fără niciun fel de problemă, dacă nu reușești să-l aduci pe inculpat în țară. El este sub o anumită măsură în momentul de față, fără discuție. Măsura respectivă, a mandatului de arestare, teoretic, nu poate fi pusă în executare, pentru că înțelegem că ar exista această suferință pe care o are. Dar, din punctul meu de vedere, nu împietează cu absolut nimic soluția pe care urmează s-o pronunțe instanța. Dacă inculpatul nu este prezent la proces și nu este prezent nici la pronunțarea hotărârii de condamnare, acesta poate să facă contestație oricând și să facă recurs, și dacă este adus în țară. Acesta este încă un tertip pentru a cere o revizuire în instanță. Se numește un recurs peste termen”, le-a explicat Adrian Cuculis jurnaliștilor WOWbiz.

Adrian Cuculis: „Statul italian, în mod clar, va avea obligația să ajute statul român la efectuarea acestei expertize psihiatrice.”

Avocații familiei Iorgulescu cer amânarea procesului și, ca probă hotărâtoare în acest caz, i-au prezentat judecătorului o scrisoare, semnată de un medic specialist din Italia, care atestă starea psihică a inculpatului și în care se recomandă renunțarea la orice altă expertiză psihiatrică.

Pe 7 septembrie 2019, Mario Iorgulescu a provocat un accident mortal, după ce s-a urcat băut și drogat la volan. Acesta are două mandate europene de arestare pe numele său, unul emis în mai 2020 pentru omor, și altul dat pentru o condamnare definitivă la 3 ani de închisoare cu executare, într-un caz de lipsire de libertate, o faptă care datează dinaintea accidentului.

„Se poate face expertiza prin comisie rogatorie. Deja știm că România are un deficit în ceea ce privește acest dosar, pentru că României i s-au cam refuzat cererile în ceea ce-l privește pe Mario Iorgulescu și, atunci, a cam rămas la mâna italienilor, care nu prea par să-i ajute pe românii noștri. Statul italian, în mod clar, va avea obligația să ajute statul român la efectuarea acestei expertize psihiatrice”, a adăugat Adrian Cuculis.