Ce sărbători legale mai avem în ultimele 4 luni din 2023. Vezi de câte zile libere se mai bucură românii în acest an

Ce sărbători legale mai avem în ultimele 4 luni din 2023: Anul 2023 este aproape de final, așa că iată care sunt sărbătorile legale din ultimele 4 luni din acest an.

Ce sărbători legale mai avem în ultimele 4 luni din 2023?

Anul 2023 e aproape de final, așa că iată care sunt sărbătorile legale pe care le mai avem până la finalul acestui an, deoarece toți angajații din România așteaptă cu nerăbdare zilele libere din partea statului.

Pe parcursul întregului an 2023, de 15 zile libere se vor bucura bugetarii, însă doar 12 dintre ele sunt în timpul săptămânii.

Până la finalul anului 2023 mai avem următoarele sărbători legale:

30 noiembrie – joi, Sfântul Andrei

1 decembrie – vineri, Ziua Națională a României

25 decembrie – luni, Prima zi de Crăciun

26 decembrie – marți, a doua zi de Crăciun

Daca din motive justificate, nu se acorda zile libere, salariații beneficiază, pentru munca prestata in zilele de sărbătoare legala, de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzător muncii prestate in programul normal de lucru.

Acestea sunt sărbătorile legale care mai sunt până la finalul anului 2023 .

Sunt sărbătorile legale plătite?

Zilele de sărbători legale se plătesc integral, având în vedere că sunt sărbători legale prevăzute de statul român.

Atunci când vorbim de sectorul privat, zilele libere plătite sunt stabilite prin contractul colectiv de munca sau prin regulamentul intern, iar modalitatea de acordare trebuie stabilita tot prin aceste documente, indiferent de obiectul de activitate si programul de lucru.

A existat și discuția ca sărbătorile legale care pică în weekend să fie acordate ulterior, în timpul săptămânii.

"Aceasta reglementare poate fi interpretata si ca o incercare de aliniere la situatiile similare ale salariaților din UE, fara a mai fi nevoie a se declara si alte zile ca fiind nelucratoare, iar de zilele deja existente, stabilite ca nelucratoare, angajații romani sa poata beneficia in mod efectiv.

(...) Raportat la dispozitiile principiilor fundamentale ale dreptului muncii, egalitatea de tratament, libertatea muncii, precum si la drepturile salariatilor, propunerea legislativa nu intra in contradictie cu prevederile acestora si nu prezinta nicio alta inadvertenta juridica fala de alte prevederi ale Codului muncii", au mai specificat deputații care au propus ca zilele libere care pica in weekend sa fie acordate ulterior, in timpul săptămânii.

Ce sărbători legale mai avem în ultimele 4 luni din 2023 [Sursa foto: PixaBay]

De ce alte zile libere plătite beneficiază românii?

Zile libere 2023. Pe lângă sărbătorile legale pentru care primesc zile libere, salariații români au dreptul, conform legii, și la zile de concediu de odihnă plătite.

Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare.

Totodată, potrivit legii, separat de concediul de odihnă anual, salariații au dreptul la zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite:

căsătoria (5 zile)

nașterea sau căsătoria unui copil (3 zile)

decesul soţului sau al unei rude până la gradul al II-lea inclusiv (3 zile).

Surse - euronews.ro legislatiamuncii.manager.com