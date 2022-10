Ce scandalurile uriașe au mai zguduit lumea sportului? Giovanni Becali l-a scuipat în direct pe un moderator TV! Dan Petrescu a înjurat un ziarist, iar Gigi l-a agresat pe un prezentator. ”Băi săracule”!

In articol:

Surpriza neplăcută la conferința de presă ce a precedat întâlnirea din grupele UEFA Conference League dintre CFR Cluj și Sivasspor. Dan Petrescu, tehnicianul echipei din Gruia, s-a enervat și a înjurat un jurnalist de la o publicație de sport după ce acesta i-a pus o întrebare care nu i-a fost pe plac.

Dan Petrescu, atac dur la conferința de presă!” Așa face mereu ăsta, mă, dă-l în m… mă-sii”

Întrebat dacă viitorul său la cârma lui CFR depinde de calificarea în „primăvara europeană”, Petrescu i-a spus, iritat, reporterului că ar trebui să îi fie adresată întrebarea lui Neluțu Varga, patronul grupării, cel cu care, se știe, antrenorul campioanei nu are o relație prea bună, nicidecum lui.

„Asta nu este o întrebare pentru mine. Pui numai întrebări d-astea care... nici nu-ți mai răspund. Vezi că domnul Varga e la hotel, du-te și întreabă-l. Cu tine nu mai vorbesc niciodată, jur, nici nu-ți mai răspund”, a răbufnit Dan Peprescu, potrivit sport.ro. Situația a luat o traiectorie și mai urâtă în timp ce declarațiile erau traduse în limba turcă. Atunci, Petrescu i s-a adresat ofițerului de presă al CFR-ului: „Păi, așa face mereu ăsta, mă, dă-l în morții mă-sii! Nu-l mai primesc pe ăsta la conferință!”, au fost cuvintele antrenorulu care au dus la reacții dure în lumea fotbalului mioritic.

La scurt timp după jignirile adresate jurnalistului, Dan Petrescu a schimbat tonul și a anunțat public că își cere scuze pentru ieșirea nepotrivită de la conferința de presă. „Regret sincer. Îmi pare rău că mi-am ieșit din fire. Eram tensionat din cauza meciului și m-au deranjat întrebările reporterului. Nu l-am jignit în mod direct, dar e adevărat că mi-am pierdut calmul și îmi cer scuze pentru asta”, a menționat Petrescu.

Gigi Becali a sărit la Malonga Parfait! ”Mă iei la mișto, îți bați joc de mine”

Reacția lui Dan Petrescu a readus aminte suporterilor de alte momente celebre în care oameni din lumea fotbalului mioritic au jignit sau au avut reacții necontrolate la adresa jurnaliștilor, deranjați de emisiunile pe care le prezentau sau de comentariile făcute pe marginea acțiunilor.

În 2001, înaintea derby-ului Steaua-Dinamo, finanțatorul Gigi Becali l-a agresat pe Malonga Parfait, prezentatorul unei emisiuni de televiziune ”Fotbal la Max”, deranjat de ce se întâmpla în show, unul în care se promova fotbalul, dar într-un mod diferit, cu materiale gen pamflet. În momentul în care Parfait l-a abordat pe latifundiar, aceasta a luat foc și l-a înjurat, pe motiv că s-ar fi luat de familia lui la televizor. ”Mă iei la mișto, îți bați joc de mine”, a tunat Becali și doar intervenția bodyguarzilor a mai aplanat conflictul.

Giovanni Becali, scandal uriaș cu Grigore Cartianu! ”Ești un sărac, și ești și un nespălat”

Alte două episoade celebre l-au avut în prim-plan pe Giovanni Becali. Impresarul l-a jignit pe jurnalistul Grigore Cartianu, în emisiunea lui Radu Moraru, apoi l-a scuipat pe Emanuel Terzian, moderatorul unei emisiuni de sport, supărat de felul în care gestiona discuția legată de celebrul Dosar al Transferurilor, în care, ulterior, a fost și condamnat.

În scandalul cu Grigore Cartianu, situația a fost una extrem de neplăcută și a plecat de la o discuție legată de relația pe care celebrul impresar ar fi avut-o, în viziunea ziaristului, cu jurnaliștii de sport din perioada respectivă (n.r în anii 2000). Nervos pe afirmațiile lui Cartianu, managerul a început să îl jignească în show-ul lui Radu Moraru.

”Ești diabolic, am auzit de tine băi Cartianule....băi săracule, vezi-ți de treaba ta, rămâi sărac așa cum ești... Dacă te bagi așa, ești un sărac, și ești și un nespălat, că am văzut că miroși, eu am Calvin Klein și tu...miroși a transpirație... ăsta ești dumneata, dă-mă în judecată pentru asta”, a tunat Becali, contrat însă de moderator, care a spus despre jurnalist numai lucruri pozitive. ”Sunt minciuni ordinare”, a comentat Radu Moraru.

Giovanni i-a aruncat lavaliera în față unui moderator TV! ”Ești un fraier!”

O situație stânjenitoare cu Giovanni din nou protagonist a fost atunci când, invitat la o emisiune de sport, impresarul l-a jignit pe moderatorul Emanuel Terzian.

În momentul în care la telefon, Cristi Borcea răspundea la întrebările incomode privind transferurile și rezultatele slabe de atunci ale clubului Dinamo pe plan extern, Giovani a căzut pradă nervilor și a plecat din emisiune, nu înainte de a face niște gesturi reprobabile. L-a jignit pe Emanuel Terzian, apoi l-a scuipat și i-a aruncat lavaliera în față. ”Tu te dai prea deștept... Ești un prost ce n-am văzut de când sunt. Ești un fraier…”. Și-a scos apoi lavaliera, i-a aruncat-o în față lui Terzian, apoi a ieșit val-vârtej din emisiune.

Giovanni Becali și-a cerut iertare celor doi! ” Mi-a părut rau de ceea ce am făcut! Da, rău!”

Peste ani însă, Giovanni Becali a avut puterea de a recunoaște că a greșit atunci, din cauza nervilor sau a situațiilor emoționale stresante în care se afla. Mai mult, a dezvăluit și că le-a cerut iertare celor doi jurnaliști.

" Le-am cerut tuturor iertare. Da, mi-a părut rau de ceea ce am facut! Da, rău! După o săptămână, după ce mi-a trecut căldura, mi-am cerut scuze! Am avut o viață frumoasă. Cred că am ajuns la înțelepciune. Eram nervos înainte de proces, n-a fost atât de curat, atât de cinstit. Mourinho mi-a zis că e incredibil ce am pățit la câți bani am adus în țară. Si el a dat banii înapoi", a spus Giovani Becali in emisiunea lui Ovidiu Ioanitoaia de la GSP.

Gigi Becali i-a jignit pe un alt jurnalist! ”Măscărici”

Gigi Becali a mai avut și el încă un conflict cu un jurnalist de sport, Decebal Rădulescu, un ziarist foarte cunoscut și acum, și la vremea respectivă (n.r. la mijlocul anilor 2000). Într-o emisiune, intrat în direct prin telefon, omul de afaceri l-a jignit pe Decebal Rădulescu, spunându-i. ..”măscărici”. ” ”Decebal, ăsta...Traian...cum îl cheamă....ești prea prost, și prea dobitoc”, tuna Becali, în timp ce jurnalistul a spus doar atât! ”bine, mulțumesc la fel”

Hagi s-a luat și el de jurnaliști înainte de Campionatul Mondial din Franța. ”Merităm să ne faceți statuie”

În lunie 1998, România, calificată la Campionatul Mondial din Franța, a jucat un meci amical cu Paraguay pe stadionul din Ghencea. După meci, la conferința de presă, căpitanul echipei Gheorghe Hagi, venit alături de antrenorul Anghel Iordănescu, a avut un dialog dur cu jurnaliștii, dar a avut o intervenție ca o profeție, și anume că din acel moment, Naționala noastră nu va mai juca la un turneu final de campionat mondial. Ceea ce avea să se și întâmple!!!

"E normal ce spune Iordănescu! Noi jucăm pentru România! Am muncit pentru bani. Țineți cu echipa națională! V-am obișnuit prost timp de 10 ani. La ce condiții avem, nu avem nici un fotbal. Ce performanțe sunt în România? Suntem capi de serie la Mondiale. Nu ne prețuiți! Noi jucăm fotbal bine. Merităm să ne faceți statuie. La ce condiții sunt în România, trebuie să ne faceți statuie. Noi ne facem meseria bine. În trei ani fotbalul nostru se duce. Rezultatele sunt cu noi", a spus Hagi atunci la conferința de presă, într-un dialog, deloc amabil, avut cu reprezentanții presei.