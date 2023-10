Ce scrie în certificatul de deces al lui DJ Lalla?! Acum totul este clar! Ipoteza pe care oamenii legii o exclud din start. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu Laura Roșca?!

In articol:

Decesul Laurei Roșca, cunoscută și sub denumirea de „DJ Lalla”, i-a șocat pe toți apropiații acesteia, care nu înțeleg cum a avut avea loc o asemenea tragedie. La câteva zile după ce trupul neînsuflețit al tinerei a fost descoperit pe o plajă din Mamaia, autoritățile au dezvăluit ce scrie în certificatul de deces al Laurei.

De ce a murit DJ Lalla?

După ce trupul neînsuflețit al Laurei Roșca a fost găsit de o turistă pe o plajă din stațiunea Mamaia, autoritățile au investigat pentru a descoperi cauza decesului acesteia, care s-a și aflat, în cele din urmă. Potrivit Şefului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, rezultatul autopsiei arată că DJ Lalla s-a înecat, iar pe trupul ei nu au fost găsite urme pe violență care să indice o posibilă crimă. Prin urmare, autoritățile iau acum în calcul doar două ipoteze, cea a suicidului sau cea a unui accident nefericit, șeful IPJ Constanța menționând și faptul că, în ziua în care Laura Roșca și-a pierdut viața, salvamarii aveau arborat steagul roșu din cauza faptului că marea era foarte agitată.

„În certificatul de constatare a decesului a fost menţionată drept cauză asfixia mecanică prin înec, fără urme de violenţă. Au fost prelevate probe toxicologice şi histopatologice. La acest moment nu avem raportul cu rezultatul analizelor, iar din toate datele pe care le avem la acest moment, luăm în calcul fie un act suicidal, fie un accident. Când spun accident, spun auto-provocat, fără intervenţia altei persoane. Aş fi vrut să menţionez că de trei zile, inclusiv în ziua producerii evenimentului, salvamarii aveau arborat steagul roşu din cauza valurilor puternice",

a explicat şeful IPJ Constanţa, Mădălina-Sorina Vlangăr, potrivit Observatornews.ro

Tatăl Laurei Roșca crede în ipoteza accidentului

Nicolae Roșca, tatăl lui DJ Lalla, a oferit mai multe declarații după ce fiica lui s-a stins din viață. Bărbatul a mărturisit că nu crede în speculațiile potrivit cărora DJ Lalla și-ar fi pus capăt zilelor și i se pare mult mai plauzibilă varianta unui accident. Tatăl Laurei a declarat că a fost găsit nisip în plămânii fiicei sale, iar el crede că, cel mai probabil, tânăra s-a avântat în larg și, necunoscând locul, a pierit în apele învolburate ale mării.

„Toate bănuielile sau speculațiile sau presupuneri, astea le are poliția. Eu nu le mai am. S-a înecat, i-au găsit nisip în plămâni. Înseamnă că a luat o gură de apă cu nisip. Dacă știți evenimentele de pe Plaja Mamaia, anul acesta a fost record la decese, în jur de 50. Este un record de când există Mamaia. În general, erau 4-5 decese pe sezon, dar acum în Mamaia, pentru amenajările acelea, după doi metri de plajă s-a făcut o groapă. Pe aceea eu nu o înțeleg, dar probabil că inginerii și specialiștii cunosc mai bine ca mine. Eu am cântat la Mamaia, știu bine plaja. Înainte, după ce intram în apă și mergeam 50 de metri, era apa până la genunchi. Acum, este o groapă. Faci doi pași și e o groapă. Mi-au zis prieteni care au fost acolo că după ce au picat în groapa aia, au avut nevoie de ajutor să vină la mal, deci probabil că și Laura, necunoscând locul, s-a avântat. De înotat, înota foarte bine, dar poți să aluneci, se mai poate întâmpla", a explicat tatăl lui DJ Lalla, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.