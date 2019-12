Nicolae Guță este tatăl a 11 copii și se laudă cu o avere imensă.

Citeste si: Promo Puterea Dragostei: Avem o gală colorată în roșu și galben. Tensiunea atinge cote alarmante după ce concurenții vor fi pedepsiți

Citeste si: Bombă în showbiz! Ce spune soțul Oanei Zăvoranu despre divorț: „Nu se pune problema...”

Ce scrie în testamentul lui Nicoale Guță și cui îi revine întreaga avere: „Eu cunosc sărăcia așa cum n-o cunoaște nimeni”

Pentru că familia lui este una foarte numeroasă întrebarea care stă pe buzele tuturor este: cum își va împărți manelistul averea? Ei bine, acum câțiva ani, pe vremea când avea nouă copii, el a răspuns la această întrebare. Nicolae Guță a mărturisit că nu și-a făcut testamentul, dar știe exact ce și cui oferă.

, a declarat Nicolae Guţă, la o emisiune tv, în urmă cu ceva timp.

În plus, manelistul a povestit că a plecat de jos și și-a construit un întreg imperiu singur.

„Aşa cum mi-am dorit.... ca ceilalţi copii să nu treacă prin ororile vieţii ca mine - pentru că eu cunosc sărăcia aşa cum n-o cunoaşte nimeni -, n-am făcut niciodată diferenţă între copii. Tata n-a făcut ce trebuia la momentul potrivit pentru copiii lui. Eu am zis să nu pic în aceeaşi greşeală, dar nu pot eu să-l judec", a mai spus manelistul, acum câțiva ani.