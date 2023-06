Ce se ascunde în telefonul Iulianei Beregoi?! Artista a renunțat la secrete și a dezvăluit tot: "Nu le-am deschis niciodată" | EXCLUSIV

In articol:

Una dintre cele mai îndrăgite artiste din tânăra generație va avea parte de un eveniment major vara aceasta. Iuliana Beregoi urmează să încheie una dintre cele mai importante etape din viața ei așa că seriozitatea este acum la cote maxime!

Examenul de Bacalaureat bate la ușa artistei, iar vedeta a mărturisit că a început deja meditațiile și pregătirea pentru acest moment. În telefonul ei se ascunde chiar un element esențial pe care îl folosește pentru pregătirea la examen și totul a fost dezvăluit la Play IT, la WOWnews.

Iuliana Beregoi, mai sinceră ca niciodată

Iuliana Beregoi se bucură de succesul din carieră, dar și de viața plină de momente extrem de frumoase. Artista va avea anul acesta un hop important, însă nu are emoții. Invitată la Play IT, cântăreața a recunoscut tot și a spus ce se ascunde în telefonul ei.

Când vine vorba de social media, Iuliana Beregoi este extrem de activă așa că nu lipsesc aplicațiile precum Instagram, însă nu uită nici de școală și pentru că se apropie BAC-ul, are o modalitate nouă de a învăța.

"Anul acesta am BAC-ul și acum se apropie examenul așa că m-am apucat să fac și meditații, deci Google Meet este cea mai importantă aplicație din telefonul meu. Este chiar pe locul unu, înainte de Instagram sau YouTube. Așa mă conectez eu cu profesorii, având în vedere că ei sunt în Republica Moldova.

Nu am jocuri în telefon, dacă am timp liber prefer să mă uit la un film sau la un serial. Ultima dată când mi-am instalat un loc în telefon a fost acum trei ani de zile și nu m-am jucat neapărat", a povestit artista, la WOWnews.

Ce se ascunde în telefonul Iulianei Beregoi

Extrem de sinceră, așa cum deja i-a obișnuit pe fani, Iuliana Beregoi a povestit la WOWnews ce se ascunde în telefonul ei. Dacă despre noua generație se spune adesea că este pasionată de jocurile video sau pe smartphone, ei bine se pare că nu este și cazul Iulianei Beregoi.

Artista a dezvăluit că are doar câteva jocuri descărcate, pe care chiar nu le-a deschis niciodată.

"Am jocuri în telefon, dar nu le-am deschis niciodată. Am foarte puține aplicații. Mi-am schimbat telefonul și am rămas și cu celălalt telefon așa că aici mi-am instalat doar lucrurile de care aveam nevoie și acum nici nu înțeleg de ce țineam toate aplicațiile în telefon.

Spre exemplu, mi-am instalat și astea două jocuri și nu le-am deschis niciodată", a povestit Iuliana Beregoi.

Iuliana Beregoi, cadou de zeci de mii de euro la 18 ani

Iuliana Beregoi a împlinit 18 ani în vara anului trecut, iar la majorat și-a făcut cadou un bolid ce ajunge la prețul unui apartament cu două camere în București. Artista nu s-a uitat la bani când a venit vorba de unul dintre mofturile sale, iar după multă muncă a venit și răsplata.

Celebra cântăreață a plătit o avere pentru mașina visurilor sale și la scurt timp a dat și examenul de permis, pe care l-a luat din a doua încercare. Frumoasa artistă a scos din buzunar nu mai puțin de 90.000 de euro pentru mașina pe care și-a luat-o în dar la majorat.

Un Porshe de lux, pe care ulterior l-a și modificat și adaptat conform dorințelor sale, făcând-ul roz metalizat.

