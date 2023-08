In articol:

Vezi ce se dă de pomană în Noul An Bisericesc. Credincioșii așteaptă data de 1 septembrie, atunci când intrarea în Noul An Bisericesc are loc.

Ce se dă de pomană în Noul An Bisericesc?

Credincioșii se pregătesc să intre în Noul An Bisericesc, care are loc pe data de 1 septembrie 2023. Există o serie de tradiții care trebuie respectate în această zi, iar credincioșii merg să dea de pomană după slujba săvârșită în această zi.

Astfel că, aceștia merg la biserică, cu fructe de toamnă, struguri, mere, nuci, prune, pere, dar și cu produse de panificație, cum ar fi plăcintele.

Pe lângă acestea, credincioșii pot merge la biserică și cu colivă, mâncare gătită sau pachete special pregătite pentru oamenii sărmani, împreună cu lumânări.

Noul An bisericesc începe odată cu prima zi de toamnă, atunci când fructele sezonului au început deja să apară în grădinile oamenilor, așa că cei care doresc să dea de pomană în această zi, pe lângă fructe și produse de panificație, pot oferi celor din jur orice simt, chiar și haine noi sau pe care nu le mai folosesc celor care au nevoie de ele.

Tradiția spune că atunci când credincioșii oferă de pomană, trebuie să îi pomenească pe cei adormiți și să ofere produsele pentru liniștea sufletelor trecute la cele sfinte.

Ce se dă de pomană în Noul An Bisericesc, care începe la data de 1 septembrie 2023 [Sursa foto: Shutterstock]

Semnificația Noului An Bisericesc

Anul bisericesc este diferit de anul liturgic. Noul An Bisericesc începe pe data de 1 septembrie, iar anul liturgic își are începutul în ziua Sfintelor Paști. Anul bisericesc a fost instituit de Sfinții Părinți la Sinodul I de la Niceea.

Biserica spune că această zi semnifică, de fapt, creația lumii, atunci când Mântuitorul și-a început activitatea pe Pământ.

Tot în ziua de 1 septembrie, Biserica ortodoxă a rânduit să facă pomenirea Sfântului Cuvios Dionisie Exiguul din Dobrogea, cel care a alcătuit cronologia creștină numărând pentru întâia oară anii începând de la Hristos.

Noul An Bisericesc începe pe data de 1 septembrie 2023 și se termină pe data de 31 august 2024.

Tradiții respectate în Noul An Bisericesc

Există și o serie de tradiții pe care credincioșii le respectă în această zi. Biserica oficiază slujbe cu ocazia Noului An Bisericesc, la care oamenii participă, aducând cuvinte de mulțumire pentru anul care a trecut și se roagă pentru noul an ce urmează să înceapă. Pe lângă acestea, credincioșii împreună cu preoții aduc cântări de slavă Mântuitorului.

Tot în această zi, oamenii sunt îndemnați să nu gândească răul persoanelor din jur, dar nici cel al propriei persoane. Dacă veți întâlni în această zi persoane în suferință, care au nevoie de ajutor, de adăpost sau de mâncare, iar ele vă solicită sprijin, nu ezitați în a le fi alături, pentru ca în următorul an să fiți feriți de probleme și griji.

Începutul Noului An Bisericesc nu vine cu restricții în ceea ce privește munca sau activitățile casnice, așa cum întâlnim la celelalte sărbători, însă, oamenii bisericii îi sfătuiesc pe credincioși să se poarte cuviincios unii cu alții, să nu intre în conflict sau să nu se supere pe cineva în această zi.

