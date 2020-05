In articol:

Vulpita l-a impresionat pe Rafaelo: "E o fata simpla, modesta, cu energie pozitiva"

Rafaelo si Vulpita au scos impreuna o melodie care are mare succes pe Youtube. Satula de neintelegerile cu Viorel, Veronica Stegaru are o slabiciune aparte pentru fostul concurent de la Puterea dragostei . Iar Rafaelo, la randul lui, pare sa o placa pe Vulpita, despre care vorbeste foarte frumos de fiecare data.

„La filmările clipului, Vulpița a transmis tuturor un vibe pozitiv, a dansat pe toată perioada filmărilor, chiar și atunci când nu se filma. Este un om cu o energie pozitivă, foarte plăcută, modestă și simplă. Se bucură din nimicuri și e tot timpul cu zâmbetul pe buze”, a spus Rafaelo pentru cancan.ro.

Piesa lor, Doi indragostiti lulea, e pe locul 1 in trending.

"Mă așteptam să ajungă sus, dar nu m-am așteptat să aibă un impact atât de mare! M-am gândit că dacă eu sunt forță și este și ea forță, cu siguranță vom plăcea publicului în această formulă, împreună. Cu toate acestea, rezultatele nu mă surprind, pentru că știu că atunci când muncești și îți dai silința să faci un lucru, cu siguranță vin și satisfacțiile și bucuria te ajunge din urmă! Am primit foarte multe mesaje de la urmăritorii mei, m-au felicitat pentru colaborare și le mulțumesc tuturor celor care au ascultat și ascultă piesa, fără ei nu ajungeam aici!", a precizat tanarul Rafaelo.

Cum a cunoscut-o Rafaelo pe Vulpita

Prima intalnire a lui Rafaelo cu Vulpita Veronica a avut loc in culisele unei emisiuni de televiziune. "După ce am ieșit din platou, am văzut-o pe Vulpița că stătea într-un colț și plângea. Am întrebat-o de ce plânge și mi-a zis că este în starea aceea din cauza lui Viorel Vulpoiul, se certaseră. I-am zis că nu trebuie să plângă și am sfătuit-o să se calmeze”, a povestit Rafaelo pentru sursa citata.