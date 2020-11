Ce se întâmplă acum cu ”Fetița Zurli”! Mesajul emoționant al Mirelei Retegan

In articol:

Gașca Zurli este un adevărat fenomen, iar copiii sunt pur și simplu fascinați de personajele acestei trupe care crează povești pentru ei. Și așa cum era și normal, cel mai îndrăgit personaj este ”Fetița Zurli”, căreia actrița Vero Caliman îi dă viață cu măiestrie. (VEZI aici povestea actriței care o interpretează pe Fetița Zurli)

Totuși, adevărata ”Fetiță Zurli”, cea pentru care a fost creat personajul este fiica Mirelei Retegan (Tanti Prezentatoarea), creatoarea fenomenului numit Gașca Zurli. Inițial, poveștile și jocurile au fost create de Mirela Retegan pentru fiica ei, Maya Sorian.

Mirela Retegan si adevarata Fetita Zurli, Maya

Maya este acum mare, are 20 de ani, studiază la Londra, însă în perioada pandemiei a fost în România, alături de mama ei și de ”Gașca Zurli”. Recent, Mirela Retegan a spus într-o postare pe contul ei de socializare cât de mândră este de foica ei, care se implică și ea în proiectul Gașca Zurli.

”Orice cioară își laudă puiul! Ați întâlnit și voi aceasta expresie, in copilărie? Va sună cunoscut? Ma pregăteam sa va spun cât e Maya mea de talentată și l-am auzit pe tata,in cap ,spunând zicala sau ce-o fi, cu cioara. Trecând peste blocajele mele din copilărie și programele care mai ies la suprafață, fetița mea, talentată și bună, Maya m-a ajutat să aduc la zi, proiecte cu care rămăsesem mult in urmă. Așa că a preluat ea poveștile conturate de mine, din seria “Poveștile Zurli.”, a scris Mirela Retegan pe pagina sa de socializare.

Maya, fiica Mirelei Retegan studiaza la Londra

Adevărata Fetița Zurli a plecat la Londra, unde studiază

Numai că acum, Maya – Fetița Zurli a plecat din țară, din nou la Londra, unde a început un nou an de facultate.

”Fetița mea iubită a plecat să trăiască experiența și viața pentru care a muncit 12 ani de scoală și la care, nimeni din familia mea, nici n-ar fi știut să viseze. I-am spus același lucru pe care mi l-a spus și mie tata: du-te și fii fericită! Ia partea bună din tot ce ți se întâmplă și nu uita că ai mereu , la mine, un loc in care să te intorci. Nu știm când voi putea merge eu la Londra sau când va putea ea sa revină acasă. Am stat in aceeași casă, in pandemie, 6 luni ( am mai stat atât de mult împreuna, doar când ea era in burta mea) și ne-am obișnuit amândouă. N-o să fie ușor dar, o să fie frumos. Pentru că fiecare are viața ei și știm mereu ca suntem la un buton distanță. Și Maya mai știe ceva: dacă ar fi cu adevărat nevoie, și de-ar fi sa ajung pe jos, nimic nu m-ar putea opri să merg pana acolo.

Creșteți copii fericiti! Intr-o zi vine și momentul acela in care copilul îți spune: bravo Mama, ai luat 10! Ești cea mai buna mamă pe care as fi putut-o avea. Iar eu știu ca am crescut cel mai frumos om și am suflat, in aripile unei păsări, care a învățat să iubească libertatea (sub toate formele ei) ca pe bunul cel mai de pret al unui om”, este un alt mesaj de iubire postat de Mirela Retegan pentru fiica sa, Maya Sorian.