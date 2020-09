Bianca, singurul copil al lui Neluțu Stoian

Bianca a suferit enorm după ce tatăl ei a ajuns la spital, iar în perioada în care cei din familie nu mai aveau vești despre starea acestuia de sănătate, copila plângea mai tot timpul. ”Fetiţa noastră nu este bine, doarme cu poza sub pernă, şi-a făcut un altar în casă”, spunea soția lui Neluțu Stoian.

Apoi, vestea morții fratelui lui Florin Salam a căzut ca un trăsnet. Când sicriul cu trupul neînsuflețit a fost adus acasă, Bianca s-a agățat de acesta și nimeni nu a mai putut să o ia de acolo.

Florin Salam, distrus după moartea fratelui sau

”Toți sunt îngrijorați pentru Bianca, este distrusă, plânge și se jelește într-una. Ea era sufletul lui Neluțu, era prințesa lui și ea îl iubea enorm. Este distrusă, nu știu cum va rezista. Cred că și pentru ea, Florin nu lasă pe nimeni să fotografieze sau să filmeze”, ne-a spus un apropiat al familiei lui Florin Salam.

Nelutu Stoian, fratele lui Flroin Salam, a murit după ce fusese internat două luni

Bianca, fiica lui Neluțu Stoian, promisiune pentru tatăl ei mort

În urmă cu două zile, Bianca, fiica lui Neluțu Stoian, a postat pe pagina ei de socialziare un mesaj trist, o promisiune pentru tatăl ei, postând și o captură de pe telefon cu mesajul pe care acesta i-l trimisese de ziua ei.

”Tăticul meu, asta a fost mesajul tau pentru mine de ziua mea ... astăzi realizez ca de acum înainte nu o sa te mai am lângă mine , nici macar sa ti aud vocea. te iubesc extraodinar de mult și îți mulțumesc ca ești cel mai bun tata din lume și ca mi-ai oferit întotdeauna tot ceea ce e mai bun. Chiar dacă eu îmi doresc sa ai grija de mine de aici lângă mine, știu ca acolo sus unde te-ai dus o sa ma îngrijești in continuare cel puțin la fel cum ai făcut-o și pana acum. Îți promit ca o sa te fac mândru și ca o sa țin cont de toate sfaturile tale , îți promit ca o sa fiu cuminte și o sa fiu un exemplu exact asa cum ți-ai dorit tu ,tăticul meu. Mi-aș dori sa pot sa te mai țin macar o data in brațe și să-ți simt caldura sufletului tau și sa pot să mai vorbesc cu tine să-ți spun cat de mult te iubesc ... Te iubesc tătuc! o să-mi fie dor de tine sufletul meu”, este mesajul postat de Bianca Stoian, fiica lui Neluțu Stoian.