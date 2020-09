Andreea Esca, alaturi de mama si de fiica [Sursa foto: Facebook]

Mama Andreei Esca a împlinit în această vară 79 de ani. A fost momentul în care vedeta pro tv a povestit un episod emoționant. ”Astazi mama face 79 de ani. Si dupa ce am roit cu toti pe langa ea cu “la multi ani” a inceput sa ne spuna de ce anume isi aminteste mereu de ziua ei... Cum a venit de la scoala, pe 7 iunie, cand implinea 9 ani, si a gasit in casa niste barbati straini, imbracati in costume, care il asteptau pe tatal ei, sa “mearga cu ei”.... Era o atmosfera ciudata, nu intelegea de ce ar pleca tatal ei , care o adora, undeva, chiar de ziua ei, Mamaie (mama ei) ii spunea: “Lucica, ia canta-le domnilor ceva la pian”, fratele ei care avea vreo 3 ani se invartea ca ametitul printre picioarele lor, iar raspunsul la intrebarea “unde se duce tata” a fost “merge sa dea o declaratie”. S-a intors dupa 15 ani, in care nimeni nu a mai stiut nimic despre el”, este mărturisirea Andreei Esca despre mama ei.

In articol:

Andreea Esca este apropiata de mama sa, de care a vorbit de multe ori[Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Adelina Pestrițu s-a mutat în casă nouă! Primele imagini din superba locuință - evz.ro

Mama Andreei Esca are 79 de ani și a fost asistentă medicală

Mama Andreei Esca, Lucia, a fost asistentă medicală, deși, așa cum spune vedeta Pro Tv și-ar fi dorit să devină actriță. ”Deși și-a dorit să fie actrița a devenit asistentă medicală. Dar eu știu că așa trebuia să fie pentru că mii de oameni bolnavi de cancer să fie îngrijiți de un om cald, bun, mereu vesel și de o empatie deosebită. Mama intra în saloane cu zâmbetul pe buze, îi distra cât putea pe pacienții ei atât de amărâți de boală și le făcea cafea. Da, există și asistente medicale că mama! De-a lungul anilor m-am întâlnit cu bolnavi care au cunoscut-o și care vorbeau așa de frumos despre mama că eram și mai mândră, și mai mândră! De fapt, mama mea iubește oamenii. Atât de simplu e! Iar eu o iubesc pe ea până la capătul infinitului” cum zicea Alexia când era mică! La fel de simplu! La mulți ani, Mama!”, a scris Andreea Esca la un moment dat, de ziua mamei sale.

Alexia Eram si-a pozat bunica de la distanta[Sursa foto: captura Instagram]

Zilele trecute, Alexia, fiica Andreei Esca a postat pe Insta Story o poză cu bunica sa în care aceasta se află pe pat. Mama Andreei Esca are lângă ea un baston, iar pe pat se văd diverse obiecte, printre care și un laptop, semn că femeia petrece mult timp acolo. În plus, pe poza în care se vede doar mâna Alexiei, aceasta a scris ”Virtual hug”, dând de înțeles că nu se poate apropia de bunica sa și de aceea trebuie să o pupe de la distanță. Cel mai probabil că Alexia Eram a ales să-și protejeze bunica, care se află într-o categorie de risc.