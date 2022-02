Ce se întâmplă acum la Ambasada Ucrainei din Republica Moldova? Dan Negru a ajuns acolo: "Miercurea invaziei"

In articol:

Dan Negru a făcut o postare pe pagina personală de Facebook, acolo unde își anunța fanii că se află la Ambasada Ucrainei din Republica Moldova. Ei bine, însă, chiar dacă întreaga lume se teme de un conflict între Ucraina și Rusia, prezentatorul TV a dat de veste despre ce se întâmplă în aceste momente la Ambasada

Ucrainei din Republica Moldova.

De asemenea, alături de mesajul său, Dan Negru a postat și o fotografie chiar din fața instituției, pentru a-i liniști și mai mult pe internauți.

Dan Negru: „E liniște pe aici”

Nu cu foarte mult timp în urmă, Dan Negru i-a anunțat pe fanii lui de pe Facebook că se află în Chișinău, în Republica Moldova, iar din întâmplare, vedeta a trecut pe lângă Ambasada Ucrainei. Ei bine, dacă în ultimele zile s-a spus că un conflict real între Rusia și Ucraina ar putea începe, prezentatorul TV a ținut să le povestească internauților ce se întâmplă, de fapt, în aceste momente chiar în fața Ambasadei Ucrainei.

Așadar, vedeta a menționat că a trecut ”miercurea invaziei”, mai ales că recent s-a vehiculat că astăzi, 16 februarie, ar fi trebuit să înceapă conflictul dintre cele două țări. Mai mult decât atât, Dan Negru a mai precizat că este liniște în fața instituției ce reprezintă Ucraina și nimic nu pare că se va întâmpla.

De asemenea, într-o notă umoristică, pentru a-i amuza pe fanii săi, Dan Negru a mai spus că în această seara va avea loc și meciul dintre două echipe de fotbal, sperând astfel ca acesta să nu se amâne și să se desfășoare, în continuare.

„A trecut miercurea invaziei. E liniște pe aici. Asta e ambasada Ucrainei din Moldova, țara vinului. De la "vin rușii " Ucraina și Moldova cu sutele de mii de români uitați de România. Nu s-a mai ținut invazia. Aștept Liverpool cu Inter. E la 10. Sper că ăsta se ține...”, a spus Dan Negru pe pagina personală de Facebook.

Dan Negru, în fața Ambasadei Ucrainei din Republica Moldova [Sursa foto: Facebook]

Ce s-a spus în urmă cu puțin timp despre războiul dintre Rusia și Ucraina

Ieri seară, The Sun a făcut un anunț care începuse să-i îngrijoreze foarte tare pe oameni, mai precis că primele bombardamente din partea Rusiei către Ucraina vor avea loc chiar în noaptea de 16 februarie, la ora 3.00. Potrivit presei internaționale, serviciile de informații americane au declarat că atacul Moscovei va începe cu o serie de lovituri aeriene înainte ca tancurile rusești să treacă granița.

„Serviciile de informații americane au transmis că cea mai probabilă oră pentru ordinul președintelui rus Vladimir Putin de a ataca Ucraina este 3 a.m. (4 a.m. ora Moscovei). Agențiile de informații americane cred că centrele militare și guvernamentale de control ale Kievului vor fi lovite de o serie de lovituri aeriene înainte ca tancurile rusești să treacă granița”, scria The Sun cu o seară în urmă.

Fotografie cu scop ilustrativ [Sursa foto: PixaBay]