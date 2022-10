Ce se întâmplă când sexy mami nu e acasă?! Larisa Udilă nu mai ascunde nimic: "Este obsedat el" | EXCLUSIV

In articol:

Larisa Udilă și soțul ei s-au bucurat de o noapte pe cinste la nunta lui Sensy, acolo unde vedetele au strigat prezent încă de la începutul evenimentului.

Frumoasa brunetă a acordat un interviu pentru WOWnews și ne-a dezvăluit cine stă cu Milan atunci când nu este acasă, dar și care este membrul familiei preferat de micuț.

Vedeta a traversat recent o operație chirurgicală, iar acum arată beton! Îmbrăcată într-o rochie neagră extrem de sexy cu accesorii care să îi pună talia în valoare, Larisa Udilă a fost o adevărată divă.

Larisa Udilă spune totul despre viața de mamă

Viața Larisei Udilă s-a schimbat radical odată ce a devenit mamă, iar activitatea ei din mediul online a fost mult mai diminuată înainte să nască. A primit foarte mult ajutor din partea mamei sale, însă preferatul lui Milan rămâne tatăl vedetei, uneori micuțul dorindu-și să petreacă foarte mult timp cu bunicul.

"El rămâne cu mama mereu când am treabă! Pot să spun că el este obsedat de tatăl meu, cu toate că mama l-a crescut la modul real. Ea a stat cu Milan de când s-a născut. Eu chiar mi-am reluat serios activitate și cu toate că a stat cu mama foarte mult timp, el îl preferă pe tata.

Când îl vede pe tata nu vrea la mine, nu vrea la soțul meu, vrea direct la tatăl meu, El e preferatul lui", a dezvăluit frumoasa brunetă, la

nunta lui Sensy.

Larisa Udilă a renunțat la viața din online înainte să nască

Larisa Udilă a recunoscut că a revenit în forță în mediul online odată ce a născut, iar cel mai mare ajutor l-a primit din partea mamei sale. Diva are un cont de Tik-Tok iar acolo a deschis o rubrică dedicată tuturor mămicilor, iar comunitatea ei a fost extrem de încântată de acest lucru.

"Mi-a fost foarte greu în ultima perioadă a sarcinii. Am oprit aproape de tot activitatea în online, însă am revenit ușor ușor după pentru că am avut ajutor și a contat foarte pentru mine ajutorul. Acum pot să spun că sunt mult mai activă ca înainte", a dezvăluit vedeta.

Larisa Udilă arată beton după operația la sâni

Frumoasa brunetă a suferit o intervenție chirurgicală la nivelul sânilor, iar acum arată beton. Deși spune că s-a balonat după anestezia totală, Larisa Udilă a fost surprinsă într-o rochie neagră, extrem de sexy.

"După ce m-am operat la sâni, m-am balonat foarte tare. Nu știam că te balonezi de la anestezia totală și nici acum nu mi-am revenit.

Mi-am ales o ținută neagră să mă subțieze. E mult spus complex, dar m-am frustrat puțin când m-am văzut grăsuță și m-am pus pe treabă. Sunt mândră de mine, dar mai am, trebuie să mai lucrez. Oamenii sunt foarte fericiți că eu îmi urmez inima și fac mereu ce simt. Urmăritorii mei mă încurajează cu orice vreau să fac", a mai dezvăluit vedeta.

