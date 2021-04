Ce se întâmplă cu Adela Popescu după ce a venit din vacanță? Incredibil ce i-a cerut soțului ei la întoarcere

In articol:

Adela Popescu și Radu Vâlcan au ajuns înapoi în țară, după o vacanță de vis în Egipt. Chiar dacă încă nu despachetat bine, cei doi se gândesc la următoarea destianție în care vor pleca.

Pe contul său de Instagram, Adela a postat o fotografie cu familia sa.

La descriere, a vorbit despre experiența din Egipt, dar și despre următoarea vacanță pe care urmează să o aibă.

"Gata vacanța!! A fost foarte, foarte frumos. Ne-am și relaxat, am înotat, am mâncat bun, am dormit bine, am povestit, am ascultat muzică și nu am simțit nicio clipă că suntem depășiți de situatie, așa cum ni se intampla uneori-foooarte rar- cu cei doi “terorei” în deplasări. Dar nu suntem triști pentru că urmează mini vacanța de Paște, pe care o așteptăm cu toții. Gata, despachetăm, facem băiță și băgăm băieții la somn și poate mă cinstește și pe mine soțul cu o bere fără alcool.", a scris Adela Popescu, pe Instagram.

Ce i-a cerut Adela Popescu lui Radu Vâlcan?

Fanii au reacționat imediat în momentul în care au observat fotografiile din vacanța de vis.

Adela Popescu și Radu Vâlcan[Sursa foto: Instagram]

”Ce frumos! Ultima poză foarte tare, unul vanilie, altul ciocolată. Să-l vedem pe al treilea?! Sănătate!”, ”Nu ați fost depășiți de situație pentru că erau și bunicii acolo, că altfel… Sunteți o familie frumoasă și unită, îmi place tare mult de voi. Sărbători fericite!”, ”Ce drăguță e poza cu tine în apă și cum se vede burtica”, au fost primele comentarii ale celor care-i îndrăgesc pe cei doi.

Însă, un comentariu a atras atenția tuturor. O fană susține că i-a observat pe cei doi în vacanță și că fiul acesteia dorea cu poză cu Adela, însă i-a fost mult prea rușine.

”Cunosc senzația și noi am mai fi stat 3 zile în plus în vacanță… am zburat împreună în avion, băiatul meu Victor tare si-a dorit să facă o poză cu tine Adela, dar mi-a fost rușine să te deranjez. Apropo, sunteți o familie tare frumoasă”, a venit emoționanta reacție.