Șoc total la Survivor România ! Duminică, după ce Faimoșii au pierdut proba de imunitate, Elena Ionesccu a lansat un atac dur la adresa lui Ghiță Balmuș, care nu s-a alăturat grupului în decizia de a nominaliza la eliminare pe Grațiela Duban, ci a mers pe varianta Mihai Onicaș, în opinia lui cel mai slab om din ultima perioadă într-un clasament neoficial pe puncte.

”Astăzi, l-am simțit bătându-se cu pumnul în piept foarte puternic pentru Grațiela! Chiar dacă nu are niciun motiv pentru a-l vota practic pe Mihai din punct de vedere social, sportiv, îl alege doar pentru faptul că știa că el urma să o aleagă pe ea la duel. Ce să zic...Ghiță este cel care, cred că dacă i-ar spune Grațiela, mâine, hai să plecăm împreună din această competiție, în cazul în care ea ar fi fost un pic mai liberă de situația conjugală pe care o are, cred că ar renunța și el la acest joc”, a spus faimosa la interviu. Citeste si: Ana Pal, dezvăluri cutremurătoare despre fratele ei bolnav! ”Medicii ne-au spus că mai trăiește un an! E greu, nu pot să mă uit la el cum moare!”

Declarația Elenei Ionescu, la care s-au mai adăugat și imagini cu Grațiela și Ghiță stând foarte apropiați, inclusiv la proba în care s-a câștigat o ieșire la film, ba chiar actrița îi ”fura” la vizionarea peliculei din popcorn din când în când, a dus imediat cu gândul că,într-adevăr, între cei doi faimiși s-ar naște o idilă sau este ceva mai mult decât o simplă amiciție. Citeste si: Emanuel Neagu, Razboinicul de la „Survivor Romania” ,pe punctul de a-si pierde fratele geaman "Era legat de pat..."

Survivor România?! ”Au o chimie”

Însă, afirmația Elenei și presupunerile celor care privesc show-ul aveau să fie spulberate de un alt faimos, revenit recent din Republica Dominicană. În premieră pentru WOWbiz.ro, Raul a spus dacă Grațiela Duban are o relație amoroasă cu Ghiță de la Survivor România cu adevărat. ”Nici nu se pune problema ca ei să fie îndrăgostiți, nu se pune problema să aibă vreo conexiune în sensul acesta. Într-adevăr, când am intrat noi în competiție, eu și Ghiță, Gratiela a fost una dintre persoanele cu care am avut o conexiune bună, și eu, și el, dar de aici și până la o îndragosteală... Deja intram în alte subiecte care chiar nu își au sensul. Am văzut foarte multe comentarii de la revenirea în țară, din partea celor de acasă, cum că ei doi ar fi împreună, dar nu-i adevărat. Este o legătură de concurs, ei au pur și simplu o conexiune de amiciție, de prietenie, dar mai mult în niciun caz. Ghita a rămas să stea cu Gratiela la film, din punct de vedere al chimiei dintre ei”, a declarat Raul la emisiunea ”Ștafeta mixtă”.